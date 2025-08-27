Globaler Markt wächst deutlich!

Es existieren unterschiedliche Schätzungen zum globalen Marktvolumen der Windenergie. Für die Jahre 2024 und 2025 liegen die aktuellen Prognosen je nach Quelle zwischen 74 und 180 Milliarden US-Dollar. Die erwarteten jährlichen Wachstumsraten variieren dabei zwischen 5 und über 11 Prozent. Dies führt zu einer prognostizierten Marktgröße von 110 bis über 500 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2030 bis 2035. Besonders ambitionierte Vorhersagen, wie die von Global Market Insights, gehen von einem Marktvolumen von nahezu 544 Milliarden US-Dollar aus. Derzeit hält Siemens Energy etwa 15 Prozent dieses Marktanteils. Obwohl die Konkurrenz aus China zunimmt, konnte Siemens Energy kürzlich bei einem Projekt vor der deutschen Küste den chinesischen Wettbewerber Mingyang erfolgreich überbieten.

Nach Einschätzung des Marktes hat Siemens Energy (ENR) den Turnaround bereits vollzogen. Seit dem Tiefststand am 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro ist der Kurs um knapp 1.363 Prozent auf aktuell 93,62 Euro gestiegen. Diese Aufwärtsbewegung wurde von zwei Seitwärtsphasen unterbrochen. Aktuell ist der Kurs von der Widerstandszone nahe dem Allzeithoch bei 104,85 Euro wieder zurückgefallen. Kritisch zu bewerten ist der rückläufige Handelsumsatz: An den jüngsten Höchstständen innerhalb der Aufwärtsbewegung beteiligen sich immer weniger Marktteilnehmer. Dies führt üblicherweise zu erhöhter Volatilität. Eine mögliche Korrektur auf 81,88 Euro könnte von Anlegern jedoch als günstiger Einstiegspunkt genutzt werden. Der starke Kursanstieg von 1.363 Prozent führt fundamental zu einem hohen KGV von 58,04 für 2024/25. Dieses Kursniveau ist nur durch die Markterwartung eines deutlichen Gewinnwachstums pro Aktie gerechtfertigt. Diese kollektive Erwartung ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, da die Tochtergesellschaft Siemens Gamesa derzeit noch Verluste schreibt. Zudem erschwert die aktuelle Abkehr des US-Präsidenten Donald Trump von weiteren Investitionen in erneuerbare Energien die Situation für Siemens Energy während seiner verbleibenden Amtszeit. Trotz dieser Herausforderungen sollte Siemens Energy vom langfristigen Wachstum des Marktes für erneuerbare Energien profitieren.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Siemens Energy notiert rund 10 Prozent unter dem Allzeithoch. Das erwartete KGV 2026/27 liegt aktuell bei 23,77. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH3NK9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Siemens Energy AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,53 profitieren. Das Ziel sei bei 114,15 Euro angenommen (4,57 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 81,88 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH3NK9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,66 – 2,67 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 68,38 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 68,38 Euro akt. Kurs Basiswert: 93,82 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,59 Euro Hebel: 3,53 Kurschance: + 69 Prozent Quelle J.P. Morgan

