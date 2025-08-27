GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 7,90 auf 9,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 8,16EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.



