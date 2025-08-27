Silver47 nimmt bis zu 20 Mio. CAD auf!

Silver47 Exploration (TSX.V: AGA, FSE: QPE, WKN: A408EQ) hat Research Capital Corporation als Lead Agent mit der Ausgabe von bis zu 28,572 Millionen neuen Aktien des Unternehmens beauftragt. Die neuen Aktien werden zu einem Preis von 0,70 kanadischen Dollar (CAD) je Einheit ausgegeben und ermöglichen dem Unternehmen, wenn sie vollständig platziert werden, einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. CAD.

Für Explorationsgesellschaften wie Silver47 Exploration stellen Privatplatzierungen einen probaten Weg dar, um die zukünftigen Ausgaben für die Exploration der eigenen Projekte zu finanzieren. Wie viele andere Gesellschaften ist auch Silver 47 in diesem Sommer diesen Weg gegangen und hat die Gunst der Stunde angesichts hoher Edelmetallpreise und des großen Interesses von Seiten der Anleger für sich genutzt. Wie groß das Interesse speziell an dem Deal von Silver47 war, lässt sich daran erkennen, dass die Gesellschaf ursprünglich nur 14 Mio. CAD aufnehmen wollte.

Wie in Kanada oft üblich erhalten die zeichnenden Investoren neben einer Stammaktie von Silver47 Exploration einen halben Warrant. Ein voller Warrant berechtigt innerhalb der nächsten 36 Monate zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Silver47 Exploration zu einem Preis von 1,00 CAD je Aktie.

Der in den ausgegebenen Einheiten enthaltene Warrant ist durchaus attraktiv, denn Anfang August wurde die Silver47-Aktie in Toronto bereits zu Kursen um 0,95 CAD gehandelt. Dass der Kurs die Marke von 1,00 CAD innerhalb der nächsten drei Jahre übersteigt, ist daher sehr gut möglich, glauben wir. Treibende Faktoren für den Kursanstieg könnten dabei entweder der steigende Silberpreis und/oder neue Erfolge des Unternehmens bei der Exploration seiner Silberliegenschaften sein.

Trump-Regierung erweckt den Bergbau in den USA wieder zu neuem Leben

Hier will das Unternehmen das neu aufgenommene Kapital bevorzugt einsetzen. Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Summa Silver ist Silver47 nun eines der unserer Ansicht nach attraktivsten Explorationsunternehmen aus dem Silbersektor, denn man hat gleich drei Silberliegenschaften in der Entwicklungspipeline. Alle drei Projekte liegen in den USA, die gerade unter Präsident Donald Trump die Genehmigung und Erschließung neuer Rohstoffprojekte mit Nachdruck voranbringen. Und voraussichtlich wird in Kürze auch Silber in eine Liste von 54 „kritischen“ Mineralien https://goldinvest.de/erklaeren-die-usa-silber-kupfer-co-demnaechst-zu-kritischen-mineralien-rueckenwind-fuer-minenwerte/ US-Regierung aufgenommen der werden, was dem Sektor noch einmal zusätzlichen Schwung bescheren könnte.

In Washington hat man erkannt, wie kritisch die Abhängigkeit von China, Russland und anderen BRICS-Staaten bei vielen kritischen Rohstoffen inzwischen ist und Donald Trump hat vom ersten Tag im Amt klar zu erkennen gegeben, wie wichtig ihm und seiner Regierung dieser Aspekt ist. Seitdem wird vor allem bei den langwierigen Genehmigungen mächtig Gas gegeben.

Viel zu lange haben sich die westlichen Länder allein auf die bestehenden Lieferketten verlassen. Nun wacht der Westen langsam auf und merkt, wie schwer es ist, die durch das eigene Zögern verlorenen Jahre wieder aufzuholen. Tatenlos haben die G7-Länder zugesehen, wie sich vor allem China ein interessantes Rohstoffprojekt nach dem anderen gesichert hat.

Ohne Silber keine Elektronik, keine keimfreie Medizin und auch keine moderne Rüstung

Inzwischen ist die Lage so brisant, dass China gleich bei einer ganzen Reihe von Schlüsselrohstoffen, den Westen von der Belieferung ausschließen kann. Unter diesen sind nicht nur die oft beachteten Seltenen Erden. Wichtig sind ebenfalls Magnesium, Germanium, Gallium, das gerade für die Rüstungsunternehmen so wichtige Antimon und auch Silber.

Silber findet sich heute nicht nur in Smartphones und Laptops, sondern auch im medizinischen Operationsbesteck und in modernen Raketensystemen wie dem amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern. Für alle Länder, die im internationalen Wettlauf um die Entwicklung neuer Technologien nicht zurückfallen wollen, ist die Entwicklung neuer, am besten eigener Silbervorkommen daher von entscheidender Bedeutung.

Silver47 Exploration könnte aus diesem Grund für die USA in Zukunft von ganz besonderer Bedeutung werden, denn in Alaska, Nevada und New Mexico konnte das Unternehmen auf seinen drei Projekten bereits eine kombinierten Ressource von insgesamt 236 Million Unzen Silberäquivalent mit durchschnittlich 334 g/t AgEq in der abgeleiteten Kategorie abgrenzen. Hinzu kommen weitere zehn Millionen Unzen mit 333 g/t Silberäquivalent in der angezeigten Kategorie.

Mit den nun aufgenommenen Mitteln will Silver47 Exploration diese Ressource nun nach und nach vergrößern. Die Chancen dazu stehen gut, denn noch immer sind große Teile der Projekte nicht mit Bohrungen eingehender untersucht worden und während sich Silver47 auf die Vergrößerung seiner Ressource konzentriert, arbeiten das Weiße Haus und die verschiedenen US-Ministerien in Washington mit Hochdruck daran, neue US-Bergbauprojekte in Rekordzeiten in Produktion zu bringen.

Silver47 Exploration könnte von dieser berechtigten Eile profitieren. Das wissen auch die Investoren, die sich an der jüngsten Kapitalerhöhung beteiligen. Eine schnelle Abwicklung der Platzierung bis zum 16. September 2025 ist daher zu erwarten. Danach könnte der Aktienkurs möglicherweise schnell wieder Fahrt aufnehmen.

