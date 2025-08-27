Aktien Frankfurt Eröffnung
Moderate Gewinne vor wichtigen Nvidia-Zahlen
- Dax startet freundlich, +0,2% auf 24.193 Punkte.
- Positive US-Börsen geben Auftrieb vor Quartalszahlen.
- MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, +0,2% bzw. +0,3%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz eröffnet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.
In den ersten Handelsminuten stieg der Dax um 0,2 Prozent auf 24.193 Punkte. Damit verbleibt der am Dienstag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Leitindex in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Mittwochmorgen ebenfalls um 0,2 Prozent auf 30.868 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,3 Prozent aufwärts./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 157,1 auf Tradegate (27. August 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -1,31 %/+30,52 % bedeutet.
Deine Aussage war -> "Ab morgen bzw. heut spät abends werden dann neue Kurswelten eingeläutet". Von Short (oder Long) war da keine Rede, warum wohl?!
Bislang ist rein gar nichts passiert, ausgebrochen oder sonstwas.... wo sind denn die "neuen Kurswelten"? Der DAX befindet sich seit einiger Zeit in der bereits vielfach aufgezeigten Range.
Warum lügst du dem Forum seit Jahren die Taschen voll? Glaubst du wirklich, das dich hier noch irgendwer ernst nimmt?
