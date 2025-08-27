Alset AI begrüßt Lisa Baird und Vijay Mony im Board of Directors und gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre bekannt

VANCOUVER, British Columbia – 27. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung der Aktionäre („AGM“) am 26. August 2025 Frau Lisa Baird und Herr Vijay Mony offiziell in das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) aufgenommen wurden. Neben den Neuernennungen gehören dem Board auch weiterhin die Herren Jack Huang, Zelong (Roger) He und Adam Ingrao an, die auf der AGM in ihrer jeweiligen Funktion erneut bestätigt wurden.

„Wir freuen uns sehr, Lisa und Vijay im Board willkommen zu heißen“, erklärt Adam Ingrao, Chief Executive Officer von Alset AI. „Ihre umfassende Führungserfahrung und ihre strategische Vision werden entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere KI-Infrastrukturplattform weiter ausbauen und Wachstumschancen wahrnehmen können. Beide verfügen über vielfältige Fachkenntnisse, die Alset AI durch sein nächstes spannendes Kapitel führen werden.“

Lisa Baird

Lisa Baird ist President und Chief Executive Officer von NextUp, dem führenden gemeinnützigen Verband, der Führungskräften aus der Wirtschaft Weiterbildungsmöglichkeiten, Ressourcen und Programme anbietet. Derzeit ist Lisa Mitglied im Board von Cantaloupe (NASDAQ: CTLP), einem führenden Anbieter von Technologien für den Selbstbedienungshandel. Zuvor war sie im Board von Fox Racing (übernommen von Vista Outdoor), GK Elite (im Besitz der Riverside Company), der International Hall of Fame of Tennis und der Women's Sports Foundation tätig. Vor ihrer derzeitigen Funktion bekleidete Lisa Führungspositionen bei der National Women's Soccer League, dem Olympischen und Paralympischen Komitee der Vereinigten Staaten, der National Football League, IBM und General Motors. Lisa ist Absolventin des Schreyer Honors College der Pennsylvania State University und hat ein MBA-Diplom von der Smeal Business School.