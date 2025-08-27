    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,80 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 5,528EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Chris Hallam
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,10
    Kursziel alt: 5,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


