    GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1060 Pence auf "Buy" belassen. Die Analysten bleiben in ihrem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sehen sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu den aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 11,24EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10,6
    Kursziel alt: 10,6
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


