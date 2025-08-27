Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 3,314 auf Tradegate (27. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -39,50 %/-9,26 % bedeutet.