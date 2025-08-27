    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Ben David tritt nach 17 Jahren als Finanzchef zurück.
    • Jonas Tintelnot wird neuer Finanzchef von Aroundtown.
    • David bleibt bis Jahresende als Berater aktiv.
    Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand
    Foto: Aroundtown SA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/mis

    Aroundtown

    -4,73 %
    +5,02 %
    +12,34 %
    +31,32 %
    +57,37 %
    +21,42 %
    -27,52 %
    -6,32 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aroundtown Property Holdings!
    Long
    3,07€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 11,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3,60€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 10,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 3,314 auf Tradegate (27. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -39,50 %/-9,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aroundtown. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas …