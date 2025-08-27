Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand
- Ben David tritt nach 17 Jahren als Finanzchef zurück.
- Jonas Tintelnot wird neuer Finanzchef von Aroundtown.
- David bleibt bis Jahresende als Berater aktiv.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 3,314 auf Tradegate (27. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -39,50 %/-9,26 % bedeutet.
Roseen las eher lustlos in mässigem Englisch seinen Bericht herunter, ohne besondere Akzente zu setzen. Ben David (CFO) legt seine Prio auf den Erhalt des Ratings BBB (nach Verlust des BBB+) und begründet damit den erneuten Divi-Ausfall.
Zum Ausblick auf Divi 2026: Die Formulierungen erinnerten sehr an letztes Jahr. Die Geschäfte gehen zwar besser, es wurden Schulden getilgt und Bonds zurückgekauft, die Liq ist um 0,3 Mrd (oder mehr) angewachsen, aber Dividende gibt es eben trotzdem nicht. Basta.
Ich würde meinen: Solange die Grossaktionäre das Geld nicht brauchen oder sogar lieber noch günstig nachkaufen wollen, wird die Divi verschoben.
Der wackere SdK-Vertreter machte fragend auf erhebliche Vergütungssteigerungen bei Board-Mitgliedern aufmerksam, die aber ebenfalls nicht plausibel begründet wurden.
- EPRA LTV bei 59% (nur 1 Prozentpunkt niedriger als letztes Jahr)
- Durchschnittszinssatz aktuell bei 2%, letzte Neuemission aber bei 3,5%
- ICR bei 4,3 (ganz schön heißer Ritt bei absehbar höheren Finanzierungskosten, immerhin gestiegen von 3,9)
- debt maturity von 4,5y auf nur noch 3,7y
- Sorgenkind Office (38% des Portfolios): LFL Office rental growth nur 1,6% (bei 2,x% Inflation also real geschrumpft), 12% Leerstand, Umwand von Office-Flächen in Mischnutzung zeigt, dass Aroundtown selbst auch nicht mehr an einfache Lösungen glaubt
- richtig viel Refinanzierungsbedarf 2027 und v.a. Anfang 2028
Allerdings hat das Management das Unternehmen ganz gut durch die Zinserhöhungen gebracht angesichts des enormen Kredithebels und der Kursabschlag auf den NAV ist auch tatsächlich hoch. Insofern eine interessante Aktie mit Renditechancen, aber nicht einfach nur unterbewertet.
Allerdings bewertet AT die Immobilien weiterhin recht sportlich und die Firma ist hoch verschuldet (inkl. Perps). Allerdings ist der Hebel auch dementsprechend.