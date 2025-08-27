    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Das Immobilienunternehmen sei dank positiver Miettrends in allen Bereichen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 3,314EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3,50
    Kursziel alt: 3,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
