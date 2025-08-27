BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Das Immobilienunternehmen sei dank positiver Miettrends in allen Bereichen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 3,314EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte