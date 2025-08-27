Schaeffler Aktie klettert deutlich - 27.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Schaeffler investiert war, konnte einen Gewinn von +25,86 % verbuchen.

Mit einer Performance von +5,16 % konnte die Schaeffler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +4,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Schaeffler +25,04 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat +4,82 % 3 Monate +25,86 % 1 Jahr +13,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Schaeffler-Aktie, die sich seit April in einem Aufwärtstrend befindet und zuletzt auf 5,20 € kletterte. Anleger sehen die 6 € als möglichen Zwischenstopp auf dem Weg zu höheren Kursen. Technische Analysen zeigen, dass kurzfristige Bewegungen als unruhig empfunden werden. Zudem wird die bevorstehende IAA MOBILITY als Chance betrachtet, das Produktportfolio zu präsentieren und die Marktposition zu stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,17 Mrd.EUR wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.