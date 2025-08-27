    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBU-tec advanced materials AktievorwärtsNachrichten zu IBU-tec advanced materials
    IBU-tec: EBITDA-Boost im H1 2025 dank Batterie-Boom!

    IBU-tec verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 einen beeindruckenden EBITDA-Anstieg und setzt auf starke Partnerschaften im Batteriemarkt, um das Jahresziel zu erreichen.

    Foto: adobe.stock.com
    • EBITDA von IBU-tec steigt im ersten Halbjahr 2025 von 0,2 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR, EBITDA-Marge erhöht sich von 0,6% auf 10,4%.
    • Umsatz beträgt 19 Mio. EUR, was unter dem Vorjahreswert von 24,8 Mio. EUR liegt.
    • Positive Entwicklungen durch Partnerschaften mit PowerCo und Wanhua Chemical Group im Batteriebereich.
    • Hohe Dynamik im Batteriemarkt setzt sich auch nach dem Halbjahresende fort, mit einem Großauftrag von 6 Mio. EUR von einer VW-Tochter.
    • Prognose für 2025 bleibt unverändert: EBITDA-Marge von 7–9% und Umsatzziel von 43–45 Mio. EUR, wobei der Batteriebereich 25% des Umsatzes ausmachen soll.
    • CEO Jörg Leinenbach betont die Rückkehr auf Erfolgskurs und die Bedeutung der Partnerschaften für die zukünftige Entwicklung von IBU-tec.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei IBU-tec advanced materials ist am 27.08.2025.

    Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,85 % im Plus.


    IBU-tec advanced materials

    +1,36 %
    +5,12 %
    +19,20 %
    +56,08 %
    +42,32 %
    -52,32 %
    -5,83 %
    -36,29 %
    ISIN:DE000A0XYHT5WKN:A0XYHT





    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
