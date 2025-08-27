IBU-tec: EBITDA-Boost im H1 2025 dank Batterie-Boom!
IBU-tec verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 einen beeindruckenden EBITDA-Anstieg und setzt auf starke Partnerschaften im Batteriemarkt, um das Jahresziel zu erreichen.
- EBITDA von IBU-tec steigt im ersten Halbjahr 2025 von 0,2 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR, EBITDA-Marge erhöht sich von 0,6% auf 10,4%.
- Umsatz beträgt 19 Mio. EUR, was unter dem Vorjahreswert von 24,8 Mio. EUR liegt.
- Positive Entwicklungen durch Partnerschaften mit PowerCo und Wanhua Chemical Group im Batteriebereich.
- Hohe Dynamik im Batteriemarkt setzt sich auch nach dem Halbjahresende fort, mit einem Großauftrag von 6 Mio. EUR von einer VW-Tochter.
- Prognose für 2025 bleibt unverändert: EBITDA-Marge von 7–9% und Umsatzziel von 43–45 Mio. EUR, wobei der Batteriebereich 25% des Umsatzes ausmachen soll.
- CEO Jörg Leinenbach betont die Rückkehr auf Erfolgskurs und die Bedeutung der Partnerschaften für die zukünftige Entwicklung von IBU-tec.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei IBU-tec advanced materials ist am 27.08.2025.
Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,85 % im Plus.
