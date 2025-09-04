Ihre wichtigsten Termine
Heute: Q3-Zahlen von Broadcom & Ciena Corporation sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
USA: Broadcom, Q3-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 8/25
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 7/25
11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquorte Q2/25
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 7/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25
17:00 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 11:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 13:30 USA Challenger-Stellenabbau 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 14:30 USA Lohnstückkosten 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 18:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Erfolgreiches Trading: TradesScanner und die PerlenTaucher-Strategie live erleben (praxisorientierte Webinar-Serie)
|05.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09.05. 09:00
|Webinar
|WH SelfInvest: INVEST Stuttgart 2025 mit WH SelfInvest!
