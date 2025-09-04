    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Heute: Q3-Zahlen von Broadcom & Ciena Corporation sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Image

    Unternehmenstermine

    USA: Broadcom, Q3-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 8/25
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 8/25
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 7/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquorte Q2/25
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 7/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25
    17:00 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    11:00Euro ZoneEUREinzelhandelsumsätze (Monat)
    11:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    13:30USAUSAChallenger-Stellenabbau
    14:15USAUSAADP Beschäftigungsänderung
    14:30USAUSALohnstückkosten
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    18:05USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    alle Termine anzeigen »


