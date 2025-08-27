    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bullenzyklus

    773 Aufrufe 773 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krypto: Darum steht Bitcoin jetzt vor dem nächsten Ausbruch

    Ein Analyst, der sich durch die Anwendung makroökonomischer Signale auf den Kryptomarkt eine stetig wachsende Anhängerschaft aufgebaut hat, ist überzeugt, dass der wahre Bitcoin-Bullenmarkt erst jetzt richtig beginnt.

    Für Sie zusammengefasst
    Bullenzyklus - Krypto: Darum steht Bitcoin jetzt vor dem nächsten Ausbruch
    Foto: DALL*E

    Der Analyst, dessen Pseudonym TechDev lautet, teilt seinen 546.300 Followern auf X mit, dass der Konjunkturzyklus maßgeblich die Bullen- und Bärenmärkte von Bitcoin bestimmt.

    Der Konjunkturzyklus beschreibt das wiederkehrende Muster von Expansion, Hochphase, Kontraktion und Erholung in der wirtschaftlichen Aktivität.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    TechDev veröffentlicht ein Chart, der nahelegt, dass sich der Zyklus derzeit noch in der Erholungsphase befindet – was darauf hindeutet, dass die Expansions- beziehungsweise Bullenmarktphase bei Bitcoin noch gar nicht begonnen hat.

    "Die Dynamik des Konjunkturzyklus ist alles, was man braucht, um Bitcoin zu verstehen", sagt er. Und er meint: "Jeder Aufschwung hat so lange angehalten, wie die Balken grün waren."

    Bitcoin

    -0,01 %
    -1,64 %
    -5,89 %
    +1,43 %
    +1.120,36 %

    Damit ist gemeint: Sobald die Konjunkturindikatoren von Rot (Rezession/Schwäche) auf Grün (Erholung) umschalten, endet laut ihm jedes Mal der Bärenmarkt bei Bitcoin.

    "Jeder ‘Hockey Stick’ war gekennzeichnet durch den Wechsel von Grün zu Rot (nicht durch das Halving)." Also die explosiven Anstiege von Bitcoin seien nicht ausgelöst vom Bitcoin-Halving, sondern ausgelöst durch den Konjunkturzyklus.

    Mit Blick auf den Altcoin-Markt erklärt TechDev, dass er den TOTAL2-Chart im Auge behält, der die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen außer Bitcoin und Stablecoins abbildet.

    Der Trader teilt ein Chart, das zeigt, dass TOTAL2 die obere Begrenzung des parabolischen SAR (Stop and Reverse) durchbrochen hat – ein Indikator, der genutzt wird, um Markttrends zu bestimmen. Dieser Ausbruch deutet darauf hin, dass sich TOTAL2 beziehungsweise der Altcoin-Markt derzeit in einem starken Aufwärtstrend befindet, ähnlich wie im Januar 2021.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 110.608USD auf CryptoCompare Index (27. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bullenzyklus Krypto: Darum steht Bitcoin jetzt vor dem nächsten Ausbruch Ein Analyst, der sich durch die Anwendung makroökonomischer Signale auf den Kryptomarkt eine stetig wachsende Anhängerschaft aufgebaut hat, ist überzeugt, dass der wahre Bitcoin-(BTC)-Bullenmarkt erst jetzt richtig begin