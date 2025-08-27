Krypto: Darum steht Bitcoin jetzt vor dem nächsten Ausbruch

Der Konjunkturzyklus beschreibt das wiederkehrende Muster von Expansion, Hochphase, Kontraktion und Erholung in der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Analyst, dessen Pseudonym TechDev lautet, teilt seinen 546.300 Followern auf X mit, dass der Konjunkturzyklus maßgeblich die Bullen- und Bärenmärkte von Bitcoin bestimmt.

TechDev veröffentlicht ein Chart, der nahelegt, dass sich der Zyklus derzeit noch in der Erholungsphase befindet – was darauf hindeutet, dass die Expansions- beziehungsweise Bullenmarktphase bei Bitcoin noch gar nicht begonnen hat.

"Die Dynamik des Konjunkturzyklus ist alles, was man braucht, um Bitcoin zu verstehen", sagt er. Und er meint: "Jeder Aufschwung hat so lange angehalten, wie die Balken grün waren."

Damit ist gemeint: Sobald die Konjunkturindikatoren von Rot (Rezession/Schwäche) auf Grün (Erholung) umschalten, endet laut ihm jedes Mal der Bärenmarkt bei Bitcoin.

"Jeder ‘Hockey Stick’ war gekennzeichnet durch den Wechsel von Grün zu Rot (nicht durch das Halving)." Also die explosiven Anstiege von Bitcoin seien nicht ausgelöst vom Bitcoin-Halving, sondern ausgelöst durch den Konjunkturzyklus.

Mit Blick auf den Altcoin-Markt erklärt TechDev, dass er den TOTAL2-Chart im Auge behält, der die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen außer Bitcoin und Stablecoins abbildet.

Der Trader teilt ein Chart, das zeigt, dass TOTAL2 die obere Begrenzung des parabolischen SAR (Stop and Reverse) durchbrochen hat – ein Indikator, der genutzt wird, um Markttrends zu bestimmen. Dieser Ausbruch deutet darauf hin, dass sich TOTAL2 beziehungsweise der Altcoin-Markt derzeit in einem starken Aufwärtstrend befindet, ähnlich wie im Januar 2021.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 110.608USD auf CryptoCompare Index (27. August 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

