    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabil, Brent bei 67,15 USD, WTI bei 63,19 USD.
    • Rückgang der US-Ölreserven stützt die Preise leicht.
    • Zölle auf indische Waren könnten Markt beeinflussen.
    Ölpreise kaum verändert
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,15 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 63,19 Dollar.

    Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um eine Million Barrel verzeichnet. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Notierungen.

    Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Ölreserven erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen.

    Am Dienstag waren die Ölpreise noch jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gefallen - wegen einer allgemeinen Unsicherheit an den Finanzmärkten, nachdem die US-Regierung den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht hatte. Am Ölmarkt bleibt aber auch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung ein bestimmendes Thema.

    Um im Ukraine-Krieg um Russland zum Einlenken zu bewegen, nimmt sich die Regierung in Washington mit Indien einen wichtigen Handelspartner des Kremls vor. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August angeordnet, dass auf Waren aus Indien zusätzlichen Zölle in Höhe von 25 Prozent am Mittwoch in Kraft treten. Ein hochrangiger Regierungsbeamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Maßnahme wie angekündigt kommt.

    Rohstoffexpertin Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights erkannte allerdings keine großen Versorgungssorgen am Ölmarkt. Sie verwies darauf, dass es keine Anweisung der indischen Regierung gebe, die russischen Rohölkäufe zu stoppen./jkr/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise kaum verändert Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,15 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger …