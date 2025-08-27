E.ON: War die 40-Prozent-Rallye erst der Anfang?

Die E.ON-Aktie gehört zu den Gewinnern des bisherigen DAX-Jahres, mit einem Kursplus von 37 Prozent seit Anfang Januar.

In einer aktuellen Analyse bekräftigt die Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung für den deutschen Stromversorger E.ON und hebt hervor, dass die Essener am Anfang eines gewaltigen Investitionszyklus stehen, der das Unternehmen langfristig zu einem der zentralen Profiteure der europäischen Energiewende machen könnte.

Zwar senkt Analyst Andrew Fisher das Kursziel leicht auf 17,70 Euro, doch die Wachstumsstory bleibt intakt. Im Mittelpunkt steht das regulierte Netzgeschäft, das rund drei Viertel des operativen Ergebnisses ausmacht. Hier erwartet der Analyst ein starkes und vor allem planbares Wachstum.

Besonders spannend: Bis Ende 2025 will die Bundesnetzagentur die Methodik für die nächste Regulierungsperiode festlegen. Diese Rahmenbedingungen gelten ab 2028 für Gas- und ab 2029 für Stromnetze – und könnten zum entscheidenden Kurstreiber werden. Berenberg rechnet mit einer Rendite auf das Eigenkapital für E.ON von 7 Prozent in Deutschland aus, dank Effizienzgewinnen könnte diese sogar auf 8 bis 9 Prozent steigen.

Die Investitionspläne sind enorm: Zwischen 2024 und 2028 will E.ON rund 35 Milliarden Euro in seine Netze stecken, für die Zeit von 2028 bis 2032 sind sogar mehr als 40 Milliarden Euro eingeplant. Allein in Deutschland sollen davon 33 Milliarden fließen. Parallel liefert das Vertriebsgeschäft einen soliden Cashflow von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr, was die Finanzkraft für diesen Ausbau stärkt.

Auch Dividendenjäger kommen auf ihre Kosten: Offiziell peilt E.ON jährliche Steigerungen von bis zu 5 Prozent an. Mittelfristig halten Analysten sogar 5 bis 6 Prozent pro Jahr für realistisch – sofern die regulatorischen Bedingungen stimmen und das Investitionstempo hoch bleibt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,66EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,39 € , was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!