    Alle Analysten blicken auf: EU-BIP, EU Staatsausgaben und US-Arbeitsmarktbericht

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: sittinan / stock.adobe.com

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Norwegen: Industriepdoduktion 7/25
    08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 7/25
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 7/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 7/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 7/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 8/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Fredmwährungsbestand 8/25
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 7/25
    11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q2/25
    11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q2/25
    11:00 Uhr, EU: Haushaltskonsum Q2/25
    11:00 Uhr, EU: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 8/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 05.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    01:30JapanJPNArbeitsentgelte (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00DeutschlandDEUWerksaufträge n.s.a. (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEUWerkaufträge s.a. (Monat)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURBeschäftigungsänderung (Quartal)
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


