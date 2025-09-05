Alle Analysten blicken auf: EU-BIP, EU Staatsausgaben und US-Arbeitsmarktbericht

Ihre wichtigsten Termine
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Norwegen: Industriepdoduktion 7/25
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 7/25
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 7/25
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 7/25
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 7/25
09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 8/25
09:00 Uhr, Schweiz: Fredmwährungsbestand 8/25
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 7/25
11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q2/25
11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q2/25
11:00 Uhr, EU: Haushaltskonsum Q2/25
11:00 Uhr, EU: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 8/25
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 01:30 JPN Arbeitsentgelte (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 DEU Werksaufträge n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Beschäftigungsänderung (Quartal) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Nonfarm Payrolls 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09.05. 09:00
|Webinar
|WH SelfInvest: INVEST Stuttgart 2025 mit WH SelfInvest!
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
|06.09. 09:30
|Webinar
|B2MS: Anlegertag Düsseldorf 2025
|07.09. 18:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 🔑 Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor 📈 Mit Michael Voigt und Jochen Schmidt
