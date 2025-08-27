    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen das schwache operative Ergebnis (FFO) hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 3,306EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Stephanie Dossmann
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 2
    Kursziel alt: 2
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


