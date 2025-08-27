JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen das schwache operative Ergebnis (FFO) hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 3,306EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Stephanie Dossmann

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2

Kursziel alt: 2

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,00 € , was einem Rückgang von -38,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer