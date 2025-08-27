    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Geopolitischer Wettlauf

    Milliardeninvestitionen: USA verringern China-Abhängigkeit bei Seltenen Erden

    Die USA investieren Milliarden in Seltene Erden. Ziel ist es, Chinas Dominanz zu brechen und eigene Lieferketten für Schlüsseltechnologien zu sichern.

    Geopolitischer Wettlauf - Milliardeninvestitionen: USA verringern China-Abhängigkeit bei Seltenen Erden
    Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

    Die Regierung von Donald Trump setzt verstärkt auf Investitionen in die US-amerikanische Produktion Seltener Erden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und eine eigene Lieferkette für Schlüsseltechnologien aufzubauen. Diese Metalle sind unverzichtbar für Rüstung, Unterhaltungselektronik und die Energiewende.

    Milliarden für heimische Lieferketten

    Trump sagte diese Woche, China habe sich "intelligent ein weltweites Monopol auf Magnete gesichert". Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die Vereinigten Staaten "viel größere und bessere Karten" im globalen Handel hielten. Bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung erklärte Trump: "Wir werden in relativ kurzer Zeit eine Menge Magnete haben. Tatsächlich werden wir so viele haben, dass wir nicht wissen werden, was wir damit machen sollen."

    Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat die US-Regierung von 2020 bis 2024 mehr als 439 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer heimischen Lieferkette zugesagt. Zusätzlich bewilligte der Kongress zwei Milliarden US-Dollar für strategische Reserven des Pentagons sowie fünf Milliarden US-Dollar bis 2029 für weitere Investitionen.

    "Das ist der Manhattan-Moment für Seltene Erden", betonte Joshua Ballard, Chef von USA Rare Earth. Sein Unternehmen plant ab dem kommenden Jahr mit der Produktion von Magneten zu beginnen, die unter anderem in Elektroautos und Windkraftanlagen eingesetzt werden.

    In einem im März veröffentlichten Dekret warnte Trump, die nationale und wirtschaftliche Sicherheit sei "akut bedroht" durch die Abhängigkeit von Rohstoffen "feindlicher Mächte".

    Börsenbewegung in China

    Bereits am Montag hatten Aktien chinesischer Produzenten Seltener Erden deutlich zugelegt, nachdem Peking strengere Kontrollen über Förderung und Verarbeitung angekündigt hatte.

    Unser Aktienexperte Markus Weingran setzt in seinem Depot der wallstreetOnline Börsenlounge auf den Wert Jl Mag Rare Earth und liegt mit dem Papier fast 20 Prozent im Plus. Schauen Sie doch um 12 Uhr mal in die neue Folge der Börsenlounge rein, da hat er einen neuen Wert aus Japan ins Depot aufgenommen. 

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
