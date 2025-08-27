Milliardeninvestitionen: USA verringern China-Abhängigkeit bei Seltenen Erden

Die Regierung von Donald Trump setzt verstärkt auf Investitionen in die US-amerikanische Produktion Seltener Erden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und eine eigene Lieferkette für Schlüsseltechnologien aufzubauen. Diese Metalle sind unverzichtbar für Rüstung, Unterhaltungselektronik und die Energiewende.

Trump sagte diese Woche, China habe sich "intelligent ein weltweites Monopol auf Magnete gesichert". Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die Vereinigten Staaten "viel größere und bessere Karten" im globalen Handel hielten. Bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung erklärte Trump: "Wir werden in relativ kurzer Zeit eine Menge Magnete haben. Tatsächlich werden wir so viele haben, dass wir nicht wissen werden, was wir damit machen sollen."

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat die US-Regierung von 2020 bis 2024 mehr als 439 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer heimischen Lieferkette zugesagt. Zusätzlich bewilligte der Kongress zwei Milliarden US-Dollar für strategische Reserven des Pentagons sowie fünf Milliarden US-Dollar bis 2029 für weitere Investitionen.

"Das ist der Manhattan-Moment für Seltene Erden", betonte Joshua Ballard, Chef von USA Rare Earth. Sein Unternehmen plant ab dem kommenden Jahr mit der Produktion von Magneten zu beginnen, die unter anderem in Elektroautos und Windkraftanlagen eingesetzt werden.

In einem im März veröffentlichten Dekret warnte Trump, die nationale und wirtschaftliche Sicherheit sei "akut bedroht" durch die Abhängigkeit von Rohstoffen "feindlicher Mächte".

Börsenbewegung in China

Bereits am Montag hatten Aktien chinesischer Produzenten Seltener Erden deutlich zugelegt, nachdem Peking strengere Kontrollen über Förderung und Verarbeitung angekündigt hatte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion