Gran Pilar nimmt Fahrt auf - CEO enthüllt Standort und nächste Schritte

Vollbild / Die heute veröffentlichte Karte zeigt den Standort der Pilotminenanlage auf dem 100% kontrollierten Gran Pilar Grundstücksowie die bereits genehmigten Bohr- und Trenching-Standorte. Mit einem aktuellen Post auf X.com hat Tocvan-CEO Brodie Sutherland heute die Weichen für die nächste Entwicklungsstufe des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko gestellt. Auf einer erstmals veröffentlichten Karte sind nun sowohl der exakte Standort der geplanten Pilotmine mit Haufenlaugungsanlage als auch die neu genehmigten Bereiche für Bohrungen und Grabenarbeiten ("Trenching") sichtbar. Damit wird klar: Gran Pilar tritt in die entscheidende Phase der Wertschöpfung ein. Pilotmine als Sprungbrett zum Cashflow • Die Genehmigung umfasst den Bau und Betrieb der Pilotmine für eine Dauer von 10 Jahren – ein bedeutender Schritt, der Tocvan die Möglichkeit eröffnet, erstmals Goldproduktion und potenziellen Cashflow zu generieren.

• Solche Pilotanlagen dienen nicht nur der technischen Validierung, sondern schaffen oft auch einen frühen Einnahmestrom, der die weitere Projektentwicklung beschleunigt.



Explorationspotenzial bleibt enorm



• Neben der Pilotmine wurden 47 Bohrstandorte und 67 Trenches genehmigt. Diese ermöglichen es Tocvan, die bereits bekannten hochgradigen Zonen weiter auszudehnen und zusätzliche Ressourcenpotenziale auf dem über 21 km² großen Gran Pilar Projektgebiet freizulegen.

• Frühere Bohrergebnisse, darunter Abschnitte mit bis zu 19,4 g/t Gold, unterstreichen das Entdeckungspotenzial.



Saisonaler Rückenwind für Arbeiten vor Ort



• Mit dem Ende der Regenzeit in Sonora stehen nun ideale Bedingungen bevor. Bohrungen, Trenching und Pilotminen-Bauarbeiten können praktisch jederzeit starten.

Visuelle Eindrücke vom Projekt



• Projektkarte: Die Karte verdeutlicht die strategische Planung mit klar markiertem Pilotminen-Standort sowie den genehmigten Flächen für Bohrungen und Trenching-Arbeiten – ein greifbarer Fahrplan, der Investoren Orientierung bietet. In der North Alteration Zone bestätigten hochgradige Gesteinsproben an der Erdoberfläche bereits das Entdeckungspotenzial für die bevorstehenden Bohrungen und das Trenching, darunter 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber. Auch im South Block unterstreichen zahlreiche Gesteinsproben das Entdeckungspotenzial, mit Spitzenwerten von 7,3 g/t Gold und 177 g/t Silber.

• Arbeiten direkt am Erzgang: Ein Geologe bei der Probenentnahme vor Ort vermittelt den praktischen Fortschritt und zeigt, dass Tocvan bereits aktiv ist:



Investorenperspektive: Warum jetzt spannend



• Goldpreise auf Rekordniveau: Ein Pilotbetrieb eröffnet die Chance, direkt von den aktuellen Marktpreisen zu profitieren.



• Risikominimierung: Genehmigungen für 10 Jahre Betrieb und umfangreiche Bohrflächen schaffen Planungssicherheit.



• Hebel für Wachstum: Mit positiven Pilotminen-Ergebnissen wird der Weg zu einer kommerziellen Großmine geebnet sein – ein Szenario, das in der Vergangenheit oft zu deutlichen Neubewertungen von Junior-Explorern geführt hat.



Fazit



Tocvan hat mit Gran Pilar nicht nur ein Projekt mit Substanz, sondern auch eine realistische Perspektive auf frühe Einnahmen und langfristiges Wachstum. Für Investoren eröffnet sich jetzt die Chance, an einem Unternehmen beteiligt zu sein, das an der Schwelle von der Exploration zur Produktion steht – in einer Phase, in der die Wertentwicklung erfahrungsgemäß besonders dynamisch sein kann.



Vollbild / Tocvan etabliert an der kanadischen Heimatbörse einen neuen Aufwärtstrend und hat dabei langjährige Widerstände erfolgreich hinter sich gelassen.



Vollbild / Die Tocvan-Aktie befindet sich auch an der deutschen Tradegate-Börse in einem Aufwärtstrend, gestützt durch den Durchbruch langjähriger Kursbarrieren.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 62.579.021

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,88 CAD (26.08.2025)

Marktkapitalisierung: $55 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,544 EUR (26.08.2025)

Marktkapitalisierung: €34 Mio. EUR

Rockstone Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle dargestellten Einschätzungen, Prognosen oder Meinungen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne Vorankündigung ändern. Es besteht keine Garantie, dass sich die erwähnten Aktien, Märkte, Rohstoffe oder wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen wie beschrieben entwickeln werden. Investitionen in Rohstoffe und v.a. in Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden, und es kann zu erheblichen Abweichungen von den hier dargestellten Szenarien kommen. Leser sollten sich vor finanziellen Entscheidungen unabhängig informieren oder professionellen Rat einholen. Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile eines X.com-Posts vom Tocvan CEO. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.