Börsenstart Europa - 27.08. - FTSE Athex 20 stark +2,59 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.143,72 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Porsche AG +2,35 %, Volkswagen (VW) Vz +0,96 %, Bayer +0,86 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -2,91 %, Siemens Energy -2,71 %, Commerzbank -2,20 %
Der MDAX steht bei 30.624,86 PKT und verliert bisher -0,65 %.
Top-Werte: TAG Immobilien +1,08 %, Deutsche Wohnen +0,75 %, Carl Zeiss Meditec +0,48 %
Flop-Werte: Aroundtown -4,01 %, HelloFresh -3,23 %, Evotec -2,36 %
Der TecDAX steht bei 3.755,28 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +0,48 %, Infineon Technologies +0,38 %, United Internet +0,30 %
Flop-Werte: Evotec -2,36 %, CANCOM SE -2,09 %, Bechtle -2,02 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.391,98 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Nokia +1,29 %, Volkswagen (VW) Vz +0,96 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,89 %
Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -3,13 %, BBVA -1,99 %, Prosus Registered (N) -1,62 %
Der ATX steht bei 4.675,57 PKT und verliert bisher -1,35 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,16 %, EVN +0,74 %, Mayr-Melnhof Karton +0,36 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,72 %, Erste Group Bank -2,10 %, BAWAG Group -1,90 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.199,25 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,08 %, CIE Financiere Richemont +1,06 %, Nestle +0,62 %
Flop-Werte: Geberit -0,56 %, Swiss Re -0,47 %, Holcim -0,41 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.744,31 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Kering +0,95 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,89 %, STMicroelectronics +0,79 %
Flop-Werte: Veolia Environnement -1,73 %, Carrefour -1,66 %, ORANGE -1,35 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.652,07 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,82 %, Essity Registered (B) +0,31 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,13 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,54 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,66 %, Nordea Bank Abp -1,10 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.140,00 PKT und gewinnt bisher +2,59 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,31 %, Jumbo +0,93 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,81 %
Flop-Werte: Viohalco -1,43 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,51 %
