    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Update nach endgültigen Quartalszahlen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 16,32EUR auf Tradegate (27. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 21
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann …