Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: US-Konsumentenkredite, China-Handelsbilanz und Japans BIP
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
China: Im- und Exporte 8/25
China: Handelsbilanz 8/25
01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 7/25
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 7/25
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 9/25
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 7/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 08.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 08:00 DEU Handelsbilanz 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. (Monat) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 10:30 EUR Sentix Investorenvertrauen
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|09.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09.09. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
