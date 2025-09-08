    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    713 Aufrufe 713 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute im Fokus: US-Konsumentenkredite, China-Handelsbilanz und Japans BIP

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: US-Konsumentenkredite, China-Handelsbilanz und Japans BIP
    Foto: unsplash.com

    Konjunkturdaten

    China: Im- und Exporte 8/25
    China: Handelsbilanz 8/25
    01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 7/25
    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Im- und Exporte 7/25
    10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 9/25
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 7/25

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 08.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    01:50JapanJPNLeistungsbilanz n.s.a.
    01:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr)
    01:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    08:00DeutschlandDEUHandelsbilanz
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    10:30Euro ZoneEURSentix Investorenvertrauen
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    09.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    09.09. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    Ihre wichtigsten Termine Heute im Fokus: US-Konsumentenkredite, China-Handelsbilanz und Japans BIP Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.