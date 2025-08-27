Endlich! MedMira erhält von Health Canada die Zulassung für Reveal®-Schnelltest

Und los gehts bei MedMira!

Health Canada genehmigt die Zulassung des Schnelltest von MedMira für Syphilis in Kanada. Eine charttechnische Einschätzung erfolgt am Ende des Artikels.

Liebe Leserinnen und Leser!

Nachfolgend die Pressemeldung in Deutsch für Sie übersetzt:

Health Canada genehmigt den Reveal®-Schnelltest von MedMira – ein dringend benötigtes neues Instrument im Kampf gegen Syphilis

Halifax, Nova Scotia, XX. August 2025 – MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass es von Health Canada die Zulassung für seinen Reveal® TP (Syphilis) Antikörpertest (Reveal® TP) erhalten hat – das schnellste eigenständige Screening-Gerät für Syphilis in Kanada.

Reveal® TP ist ein unverzichtbares Point-of-Care-Instrument für medizinisches Fachpersonal und stellt einen entscheidenden Fortschritt bei der Verbesserung des Zugangs zu Syphilis-Tests in ganz Kanada dar – insbesondere in den Prärieprovinzen, wo die Infektions- und angeborenen Syphilis-Raten stark ansteigen.

Der Test weist Syphilis-Antikörper anhand einer einzigen Blutprobe aus dem Finger nach und liefert sofortige Ergebnisse, die bestehen bleiben. Es handelt sich um den schnellsten in Kanada zugelassenen Syphilis-Test, der die von MedMira entwickelte Rapid Vertical Flow (RVF)-Technologie nutzt.

Die Zulassung des Geräts durch Health Canada basiert auf den Ergebnissen mehrerer klinischer Studien, an denen insgesamt 1.760 Personen in Alberta und Saskatchewan teilnahmen und die von Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH Nexus und Wissenschaftler am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto), mit finanzieller Unterstützung der Canadian Institutes of Health Research (CIHR) durchgeführt wurden. Eine dieser Studien, die „Test, Treat and Connect“-Studie, wurde von Dr. Stuart Skinner von der University of Saskatchewan und Nikki Williamson von der Wellness Wheel Medical Clinic in Regina geleitet – einer gemeinnützigen Organisation, die in First Nations-Gemeinden kulturell angepasste HIV- und sexuell übertragbare und durch Blut übertragbare Infektionen (STBBI) behandelt.

Dieser präzise, einfach zu handhabende Test kann in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, von Krankenhäusern und Arztpraxen bis hin zu kommunalen Gesundheitskliniken und gemeinnützigen kommunalen Einrichtungen. Er bietet in Kanada eine wichtige neue Möglichkeit, Syphilis-Fälle zu identifizieren und Betroffene rechtzeitig zu behandeln und zu versorgen.

„Wir sind stolz darauf, Kanadas Diagnosewerkzeugkasten um eine Lösung zu erweitern, die den Anforderungen an Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit gerecht wird“, sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. „Diese Zulassung spiegelt unser Engagement für die Entwicklung von Technologien wider, die dringende Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit angehen und gleichzeitig den Zugang zur Versorgung verbessern.“

In Kanada ist in den letzten Jahren ein dramatischer Anstieg der Syphilis-Fälle zu verzeichnen. Syphilis ist eine sexuell übertragbare Infektion, die durch das Bakterium Treponema pallidum verursacht wird. Sie kann zu schmerzlosen Geschwüren oder, in fortgeschritteneren Fällen, zu schweren Organschäden führen. Angeborene Syphilis, die auftritt, wenn eine unbehandelte oder unzureichend behandelte schwangere Person die Infektion auf ihr Baby überträgt, kann zu Totgeburten oder anderen schwerwiegenden Folgen führen.

Nach den neuesten Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada) haben sich die Syphilis-Fälle von 6.371 im Jahr 2018 auf 12.135 im Jahr 2023 fast verdoppelt. Auch die angeborene Syphilis hat stark zugenommen, von 17 Fällen im Jahr 2018 auf 53 Fälle im Jahr 2023 – ein Anstieg um 220 %.

„Infektiöse Syphilis ist in Kanada ein Notfall für die öffentliche Gesundheit, der ganze Gemeinden erfasst – insbesondere in Alberta, Saskatchewan und Manitoba“, sagte Dr. Sean B. Rourke, Direktor von REACH und MAP-Wissenschaftler am St. Michael's Hospital. „Ein weiterer Schnelltest für Syphilis am Point-of-Care ist für von entscheidender Bedeutung, um Menschen zu helfen, sich schnell testen zu lassen und eine kulturell angemessene Versorgung zu erhalten. Je mehr Menschen wir diagnostizieren und behandeln, desto schneller können wir dazu beitragen, diese tragische Gesundheitskrise zu beenden.“

Mit Mitteln der CIHR führten Dr. Rourke und sein Team bei REACH Nexus eine Studie durch, um den Test von MedMira an 20 Standorten in Saskatchewan zu evaluieren. Dazu gehörten First Nations-Gemeinden, abgelegene Regionen, kommunale Gesundheitseinrichtungen und eine Bundesstrafanstalt.

„Dieser eigenständige Syphilis-Schnelltest ist ein wichtiger Schritt, um indigene Gemeinschaften – insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten – mit besser zugänglichen STBBI-Testoptionen zu versorgen“, sagte Williamson, eine examinierte Krankenschwester. „Dies ist entscheidend für die Entwicklung kulturell informierter und selbstbestimmter Teststrategien, die Prävention, Früherkennung und die Verbindung zur medizinischen Versorgung fördern, alles mit dem Ziel, Syphilis auszurotten.“

Reveal® TP ergänzt das wachsende Portfolio an zugelassenen Schnelltests von MedMira, darunter der Multiplo® -Schnelltest TP/HIV-Antikörpertest und der Reveal® G4-Schnelltest HIV-1/2-Antikörpertest, die beide im Dezember 2024 und Januar 2025 von Health Canada zugelassen wurden. Alle Tests von MedMira werden in Halifax, Nova Scotia, entwickelt und hergestellt.

Über REACH Nexus im MAP Centre for Urban Health Solutions des St. Michael’s Hospital

REACH Nexus ist eine ambitionierte nationale Forschungsgruppe, die sich mit der Bekämpfung von HIV, Hepatitis C und anderen sexuell übertragbaren und durch Blut übertragbaren Infektionen in Kanada befasst. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, nicht diagnostizierte Fälle zu erreichen, neue Testmöglichkeiten einzuführen und auszuweiten, die Verbindungen zur Gesundheitsversorgung zu stärken, den Zugang zu Präventionsmöglichkeiten (PrEP und PEP) zu verbessern und Stigmatisierung zu beenden. Wir arbeiten in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Menschen, die mit HIV leben, gemeindebasierten Organisationen, Dienstleistern an vorderster Front, Gesundheitsdienstleistern und Entscheidungsträgern, Gesundheitsbehörden, Forschern, Führungskräften aus der Wirtschaft, Industriepartnern sowie politischen Entscheidungsträgern auf Bundes-, Provinz- und regionaler Ebene. Folgen Sie uns auf Twitter, Instagram und Facebook.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Rapid Vertical Flow-Diagnostik (® ). Die Tests des Unternehmens ermöglichen Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL® , REVEALCOVID-19® , Multiplo® und Miriad® vertrieben. Basierend auf seiner patentierten Rapid Vertical Flow-® -Technologie ist der HIV-Schnelltest von MedMira der einzige weltweit, der in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union behördlich zugelassen ist. Die Unternehmenszentrale und die Produktionsstätten von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über mögliche behördliche Zulassungen, Produkteinführungen, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Die tatsächlichen Ereignisse können erheblich von den hier prognostizierten abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, darunter unter anderem sich ändernde Marktbedingungen, der erfolgreiche und rechtzeitige Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, der Aufbau von Unternehmensallianzen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens detailliert beschrieben werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

MedMira Kontakt

Markus Meile

Finanzvorstand

MedMira Inc.

ir@medmira.com

Telefon 902-450-1588

REACH Nexus Kontakt

Andrew Russell

Leitender Kommunikationsspezialist

REACH Nexus – MAP-Zentrum für städtische Gesundheitslösungen

andrew.russell@unityhealth.to

Telefon 416-268-7642

Das sieht super aus und nun kann MedMira anfangen, den Test zu vertreiben und Umsätze zu gernerieren. Ich denke man arbeitet auch paralell für 2026 and den USA den eine Zulassung dort durch die FDA wäre der absolute Durchbruch.

Charttechnisch sieht der Point and Figure nach einer langen Bodenbildung aus die wenn sie verlassen wird einen ordentlich Kursanstieg zur Folge haben wird. Dreht der Aktienkurs über 0,20 CAD dann wären 0,50 und 0,88 CAD die nächsten Kursziele. Längerfristig und mit einer US-Zulassung sehen wir dann Kurse von 1,25-2 CAD als möglich an. Das wäre aber ein Horizont von 2-3 Jahren.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochene Aktie!

Herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger