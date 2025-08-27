DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach der Gewinnwarnung seien größere Überraschungen ausgeblieben./ag/ajx
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 16,18EUR auf Tradegate (27. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
