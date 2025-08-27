UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Aromenherstellers dürften dem Gesamtmarkt in Reaktion auf die externe Nachfolgelösung für den Konzernchef zunächst etwas hinterherlaufen, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die gleichzeitig veröffentlichten Konzernziele bis 2030 entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 3.627EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3650
Kursziel alt: 3650
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
