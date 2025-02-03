Sto SE: Umsatz im H1 2025 um 2,3% gesunken auf 777,1 Mio. EUR
Sto SE & Co. KGaA steht 2025 vor Herausforderungen: Umsatz und EBIT sinken, Personalabbau erfolgt, doch Investitionen und Optimismus für die Zukunft bleiben bestehen.
Foto: Patrick Seeger - dpa
- Der Konzernumsatz der Sto SE & Co. KGaA sank im ersten Halbjahr 2025 um 2,3 % auf 777,1 Mio. EUR.
- Das Konzern-EBIT verringerte sich um 13,7 % auf 25,3 Mio. EUR, während das EBT um 15,5 % auf 25,6 Mio. EUR fiel.
- Die EBT-Umsatzrendite betrug 3,3 %, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Belegschaft wurde um 250 auf 5.534 Mitarbeiter reduziert, hauptsächlich aufgrund einer restriktiven Einstellungspolitik.
- Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bestätigt Sto die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz von 1,57 Mrd. EUR und einem EBIT zwischen 51 Mio. EUR und 71 Mio. EUR.
- Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 22,2 Mio. EUR, mit Schwerpunkten auf neuen Produktionsanlagen in Australien und Mexiko.
Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 123,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.006,77PKT (-0,30 %).
ISIN:DE0007274136WKN:727413
