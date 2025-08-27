NZWL trotzt Herausforderungen: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2025
NZWL trotzt den Herausforderungen des Marktes und präsentiert im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Zahlen, die auf eine vielversprechende Zukunft hindeuten.
- NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 trotz herausforderndem Marktumfeld.
- Umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2025 betrugen 84,5 Mio. Euro, was eine branchenweite Abschwächung widerspiegelt.
- Umsatzanteil im Bereich Elektro- und Hybridantriebe hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 18 % verdoppelt.
- Halbjahresergebnis beträgt -0,5 Mio. Euro, beeinflusst durch negative Währungseffekte.
- Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 beträgt 153,3 Mio. Euro, was eine positive Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr erwarten lässt.
- NZWL prüft die Möglichkeit der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im 2. Halbjahr 2025.
