    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25 AnleihevorwärtsNachrichten zu Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    NZWL trotzt Herausforderungen: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2025

    NZWL trotzt den Herausforderungen des Marktes und präsentiert im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Zahlen, die auf eine vielversprechende Zukunft hindeuten.

    NZWL trotzt Herausforderungen: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2025
    • NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 trotz herausforderndem Marktumfeld.
    • Umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2025 betrugen 84,5 Mio. Euro, was eine branchenweite Abschwächung widerspiegelt.
    • Umsatzanteil im Bereich Elektro- und Hybridantriebe hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 18 % verdoppelt.
    • Halbjahresergebnis beträgt -0,5 Mio. Euro, beeinflusst durch negative Währungseffekte.
    • Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 beträgt 153,3 Mio. Euro, was eine positive Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr erwarten lässt.
    • NZWL prüft die Möglichkeit der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im 2. Halbjahr 2025.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25

    +0,51 %
    0,00 %
    0,00 %
    0,00 %
    +10,06 %
    +1,07 %
    -0,41 %
    ISIN:DE000A255DF3WKN:A255DF





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NZWL trotzt Herausforderungen: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2025 NZWL trotzt den Herausforderungen des Marktes und präsentiert im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Zahlen, die auf eine vielversprechende Zukunft hindeuten.