Karlsberg Brau: Halbjahreszahlen 2025 & Anleihe 6% bis 05/29
In einem schrumpfenden Biermarkt zeigt sich Karlsberg als dynamischer Akteur. Trotz eines Umsatzrückgangs beeindruckt die Brauerei mit einem Ausbau ihrer Marktanteile. Besonders die alkoholfreien Produkte verzeichnen ein erfreuliches Plus. Doch auch Karlsberg muss sich anpassen und die Jahresprognose korrigieren.
Foto: adobe.stock.com
- Karlsberg Brauerei hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Marktanteile ausgebaut, obwohl der deutsche Biermarkt an Volumen verlor.
- Der Umsatz der Marke Karlsberg blieb nahezu auf Vorjahresniveau, während die alkoholfreien Produkte ein Umsatzplus von 5,9 % verzeichneten.
- Die Marke MiXery konnte ihre Marktanteile leicht ausbauen, jedoch lag der Umsatz 7,0 % unter dem Vorjahr.
- Der Bruttoumsatz der Karlsberg Brauerei sank um 4,5 % auf 73,5 Mio. EUR, mit einem Rückgang der Inlandsumsätze um 2,7 % und einem deutlichen Rückgang der Auslandsgeschäfte um 12,9 %.
- Die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und adjustiertes EBIT lagen unter dem Vorjahresniveau.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde angepasst, da ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse und ein moderat unter dem Vorjahr liegendes adjustiertes EBITDA erwartet werden.
