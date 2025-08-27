    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsKarlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 AnleihevorwärtsNachrichten zu Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Karlsberg's 6% Bond Shines: 2025 Half-Year Results Revealed!

    Karlsberg Brauerei defies a shrinking beer market, expanding its share and boosting non-alcoholic sales, yet faces revenue challenges, prompting a cautious forecast for 2025.

    Karlsberg's 6% Bond Shines: 2025 Half-Year Results Revealed!
    Foto: adobe.stock.com
    • Karlsberg Brauerei expanded its market share in the first half of 2025, despite a decline in the German beer market.
    • The company's EBITDA was moderately below the previous year's level.
    • Revenue from non-alcoholic products increased by 5.9%, with Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei showing significant growth of 23.6%.
    • The MiXery brand slightly increased its market share, but its revenue was 7.0% below the previous year's level.
    • Overall gross revenue fell by EUR 3.4 million (-4.5%) to EUR 73.5 million, with international business revenue declining by 12.9%.
    • The annual forecast for 2025 was adjusted, expecting a slight decline in revenue and adjusted EBITDA compared to the previous year.

    The price of Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 at the time of the news was 107,88EUR and was down -0,46 % compared with the previous day.


    Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29

    +0,47 %
    -0,23 %
    -0,23 %
    +0,80 %
    +2,38 %
    +5,28 %
    ISIN:NO0013168005WKN:A3825C





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Karlsberg's 6% Bond Shines: 2025 Half-Year Results Revealed! Karlsberg Brauerei defies a shrinking beer market, expanding its share and boosting non-alcoholic sales, yet faces revenue challenges, prompting a cautious forecast for 2025.