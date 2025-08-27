Karlsberg's 6% Bond Shines: 2025 Half-Year Results Revealed!
Karlsberg Brauerei defies a shrinking beer market, expanding its share and boosting non-alcoholic sales, yet faces revenue challenges, prompting a cautious forecast for 2025.
- Karlsberg Brauerei expanded its market share in the first half of 2025, despite a decline in the German beer market.
- The company's EBITDA was moderately below the previous year's level.
- Revenue from non-alcoholic products increased by 5.9%, with Karlsberg Grapefruit Alkoholfrei showing significant growth of 23.6%.
- The MiXery brand slightly increased its market share, but its revenue was 7.0% below the previous year's level.
- Overall gross revenue fell by EUR 3.4 million (-4.5%) to EUR 73.5 million, with international business revenue declining by 12.9%.
- The annual forecast for 2025 was adjusted, expecting a slight decline in revenue and adjusted EBITDA compared to the previous year.
The price of Karlsberg Brau Gmbh Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/29 at the time of the news was 107,88EUR and was down -0,46 % compared with the previous day.
