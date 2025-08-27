    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knuspr als einer der besten Online-Supermärkte Deutschlands ausgezeichnet / Verbraucherbefragung "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" von DISQ und ntv (FOTO)

    München (ots) - Knuspr (http://www.knuspr.de) landete in der aktuellen
    Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des
    Nachrichtensenders ntv unter den Top 3 der Kategorie "Online-Supermärkte". Die
    Auszeichnung ist Teil des renommierten Awards "Deutschlands Beste Online-Shops
    2025" und würdigt Online-Shops mit herausragender Kundenzufriedenheit,
    insbesondere in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice
    und Liefergeschwindigkeit.

    Bei der Befragung, an der über 69.000 Verbraucher:innen teilnahmen, wurden
    insgesamt 1.200 Unternehmen bewertet. Betrachtet wurden Kriterien wie Sortiment,
    Preis-Leistungs-Verhältnis, Benutzerfreundlichkeit von Website und App sowie
    Bestell- und Zahlungsbedingungen. Knuspr überzeugte vor allem mit seinem
    außergewöhnlich vielfältigen Sortiment, das eine einzigartige Kombination aus
    regionalen Produkten, saisonalen Spezialitäten, Feinkost und Eigenmarken bietet
    - vieles davon exklusiv bei Knuspr erhältlich. Hinzu kommen eine Lieferung
    innerhalb von drei Stunden nach der Bestellung, eine Qualitätsgarantie sowie
    eine kundenorientierte Servicephilosophie, die flexibel planbare
    Lieferzeitfenster und höchste Zuverlässigkeit umfasst.

    Die Verleihung des Awards "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" fand am 26.
    August in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.

    Pressekontakt:

    Knuspr | Großer Kern GmbH
    mailto:presse@knuspr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/6104832
    OTS: knuspr



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Knuspr als einer der besten Online-Supermärkte Deutschlands ausgezeichnet / Verbraucherbefragung "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" von DISQ und ntv (FOTO) Knuspr (http://www.knuspr.de) landete in der aktuellen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv unter den Top 3 der Kategorie "Online-Supermärkte". Die Auszeichnung ist Teil des …