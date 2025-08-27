Knuspr als einer der besten Online-Supermärkte Deutschlands ausgezeichnet / Verbraucherbefragung "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" von DISQ und ntv (FOTO)
München (ots) - Knuspr (http://www.knuspr.de) landete in der aktuellen
Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des
Nachrichtensenders ntv unter den Top 3 der Kategorie "Online-Supermärkte". Die
Auszeichnung ist Teil des renommierten Awards "Deutschlands Beste Online-Shops
2025" und würdigt Online-Shops mit herausragender Kundenzufriedenheit,
insbesondere in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice
und Liefergeschwindigkeit.
Bei der Befragung, an der über 69.000 Verbraucher:innen teilnahmen, wurden
insgesamt 1.200 Unternehmen bewertet. Betrachtet wurden Kriterien wie Sortiment,
Preis-Leistungs-Verhältnis, Benutzerfreundlichkeit von Website und App sowie
Bestell- und Zahlungsbedingungen. Knuspr überzeugte vor allem mit seinem
außergewöhnlich vielfältigen Sortiment, das eine einzigartige Kombination aus
regionalen Produkten, saisonalen Spezialitäten, Feinkost und Eigenmarken bietet
- vieles davon exklusiv bei Knuspr erhältlich. Hinzu kommen eine Lieferung
innerhalb von drei Stunden nach der Bestellung, eine Qualitätsgarantie sowie
eine kundenorientierte Servicephilosophie, die flexibel planbare
Lieferzeitfenster und höchste Zuverlässigkeit umfasst.
Die Verleihung des Awards "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" fand am 26.
August in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.
