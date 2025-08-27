Studierendenhaushalte geben im Schnitt 53 % des Einkommens für Wohnkosten aus

WIESBADEN (ots) -



- Knapp zwei Drittel der Studierendenhaushalte gelten als überbelastet durch

Wohnkosten

- Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügt über weniger

als 930 Euro im Monat, 50 % der Auszubildenden über weniger als 1 278 Euro

- Studierende mit eigener Haushaltsführung beziehen im Schnitt 42 % ihrer

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, 32 % aus Unterhalt



Hohe Wohnkosten stellen vor allem Studierende und Auszubildende vor finanzielle

Herausforderungen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht mehr im

Elternhaus leben. Studierende mit eigener Haushaltsführung geben im Durchschnitt

53 % des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und

Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mitteilt. Das ist deutlich mehr als die

Wohnkostenbelastung der Gesamtbevölkerung, die im Schnitt bei knapp 25 % lag.

Die Wohnkostenbelastung für alleinlebende Studierende liegt mit durchschnittlich

54 % des verfügbaren Haushaltseinkommens ebenfalls sehr hoch. Die

Wohnkostenbelastung für Studierende, die mit anderen Studierenden oder

Auszubildende zusammen in einem Haushalt leben, fällt mit knapp 37 % deutlich

geringer aus, ist aber immer noch höher als in der Gesamtbevölkerung.







großen Teil ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Insgesamt lag die

Wohnkostenbelastung im Schnitt bei 41 % des verfügbaren Haushaltseinkommens.

Auch hier gaben alleinlebende Auszubildende mit 42 % einen vergleichsweise hohen

Teil des Einkommens für Wohnen aus. Für diejenigen, die mit anderen

Auszubildenden oder Studierenden zusammenleben, lag die Wohnkostenbelastung mit

26 % nur leicht über der in der Gesamtbevölkerung (25 %).



Großteil der Studierenden- und Auszubildendenhaushalte gilt als überbelastet

durch Wohnkosten



Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug erhaltener wohnungsbezogener

Transferleistungen noch bei mehr als 40 %, gelten Haushalte als überbelastet. Im

vergangenen Jahr traf das auf 62 % der Studierendenhaushalte zu. Unter

alleinlebenden Studierenden galten 64 % als überbelastet durch Wohnkosten. Bei

denjenigen, die mit anderen Studierenden oder Auszubildenden zusammenwohnten,

waren es 34 %. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der durch

Wohnkosten überbelasteten Haushalte bei 12 %.



Bei Auszubildenden mit eigener Haushaltsführung galten gut 37 % als überbelastet

durch Wohnkosten. Auch hier waren alleinlebende Auszubildende (41 %) deutlich

häufiger von Wohnkostenüberbelastung betroffen als solche, die mit anderen Seite 1 von 3 Seite 2 ►





