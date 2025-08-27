    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Studierendenhaushalte geben im Schnitt 53 % des Einkommens für Wohnkosten aus

    WIESBADEN (ots) -

    - Knapp zwei Drittel der Studierendenhaushalte gelten als überbelastet durch
    Wohnkosten
    - Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügt über weniger
    als 930 Euro im Monat, 50 % der Auszubildenden über weniger als 1 278 Euro
    - Studierende mit eigener Haushaltsführung beziehen im Schnitt 42 % ihrer
    Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, 32 % aus Unterhalt

    Hohe Wohnkosten stellen vor allem Studierende und Auszubildende vor finanzielle
    Herausforderungen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht mehr im
    Elternhaus leben. Studierende mit eigener Haushaltsführung geben im Durchschnitt
    53 % des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus, wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und
    Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mitteilt. Das ist deutlich mehr als die
    Wohnkostenbelastung der Gesamtbevölkerung, die im Schnitt bei knapp 25 % lag.
    Die Wohnkostenbelastung für alleinlebende Studierende liegt mit durchschnittlich
    54 % des verfügbaren Haushaltseinkommens ebenfalls sehr hoch. Die
    Wohnkostenbelastung für Studierende, die mit anderen Studierenden oder
    Auszubildende zusammen in einem Haushalt leben, fällt mit knapp 37 % deutlich
    geringer aus, ist aber immer noch höher als in der Gesamtbevölkerung.

    Auch Auszubildende mit eigener Haushaltsführung geben einen verhältnismäßig
    großen Teil ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Insgesamt lag die
    Wohnkostenbelastung im Schnitt bei 41 % des verfügbaren Haushaltseinkommens.
    Auch hier gaben alleinlebende Auszubildende mit 42 % einen vergleichsweise hohen
    Teil des Einkommens für Wohnen aus. Für diejenigen, die mit anderen
    Auszubildenden oder Studierenden zusammenleben, lag die Wohnkostenbelastung mit
    26 % nur leicht über der in der Gesamtbevölkerung (25 %).

    Großteil der Studierenden- und Auszubildendenhaushalte gilt als überbelastet
    durch Wohnkosten

    Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug erhaltener wohnungsbezogener
    Transferleistungen noch bei mehr als 40 %, gelten Haushalte als überbelastet. Im
    vergangenen Jahr traf das auf 62 % der Studierendenhaushalte zu. Unter
    alleinlebenden Studierenden galten 64 % als überbelastet durch Wohnkosten. Bei
    denjenigen, die mit anderen Studierenden oder Auszubildenden zusammenwohnten,
    waren es 34 %. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der durch
    Wohnkosten überbelasteten Haushalte bei 12 %.

    Bei Auszubildenden mit eigener Haushaltsführung galten gut 37 % als überbelastet
    durch Wohnkosten. Auch hier waren alleinlebende Auszubildende (41 %) deutlich
    häufiger von Wohnkostenüberbelastung betroffen als solche, die mit anderen
