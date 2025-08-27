Studierendenhaushalte geben im Schnitt 53 % des Einkommens für Wohnkosten aus
WIESBADEN (ots) -
- Knapp zwei Drittel der Studierendenhaushalte gelten als überbelastet durch
Wohnkosten
- Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügt über weniger
als 930 Euro im Monat, 50 % der Auszubildenden über weniger als 1 278 Euro
- Studierende mit eigener Haushaltsführung beziehen im Schnitt 42 % ihrer
Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, 32 % aus Unterhalt
Hohe Wohnkosten stellen vor allem Studierende und Auszubildende vor finanzielle
Herausforderungen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht mehr im
Elternhaus leben. Studierende mit eigener Haushaltsführung geben im Durchschnitt
53 % des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und
Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mitteilt. Das ist deutlich mehr als die
Wohnkostenbelastung der Gesamtbevölkerung, die im Schnitt bei knapp 25 % lag.
Die Wohnkostenbelastung für alleinlebende Studierende liegt mit durchschnittlich
54 % des verfügbaren Haushaltseinkommens ebenfalls sehr hoch. Die
Wohnkostenbelastung für Studierende, die mit anderen Studierenden oder
Auszubildende zusammen in einem Haushalt leben, fällt mit knapp 37 % deutlich
geringer aus, ist aber immer noch höher als in der Gesamtbevölkerung.
Auch Auszubildende mit eigener Haushaltsführung geben einen verhältnismäßig
großen Teil ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Insgesamt lag die
Wohnkostenbelastung im Schnitt bei 41 % des verfügbaren Haushaltseinkommens.
Auch hier gaben alleinlebende Auszubildende mit 42 % einen vergleichsweise hohen
Teil des Einkommens für Wohnen aus. Für diejenigen, die mit anderen
Auszubildenden oder Studierenden zusammenleben, lag die Wohnkostenbelastung mit
26 % nur leicht über der in der Gesamtbevölkerung (25 %).
Großteil der Studierenden- und Auszubildendenhaushalte gilt als überbelastet
durch Wohnkosten
Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug erhaltener wohnungsbezogener
Transferleistungen noch bei mehr als 40 %, gelten Haushalte als überbelastet. Im
vergangenen Jahr traf das auf 62 % der Studierendenhaushalte zu. Unter
alleinlebenden Studierenden galten 64 % als überbelastet durch Wohnkosten. Bei
denjenigen, die mit anderen Studierenden oder Auszubildenden zusammenwohnten,
waren es 34 %. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der durch
Wohnkosten überbelasteten Haushalte bei 12 %.
Bei Auszubildenden mit eigener Haushaltsführung galten gut 37 % als überbelastet
durch Wohnkosten. Auch hier waren alleinlebende Auszubildende (41 %) deutlich
häufiger von Wohnkostenüberbelastung betroffen als solche, die mit anderen
