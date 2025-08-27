    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 48,15EUR auf Tradegate (27. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 600
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


