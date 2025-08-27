Deutsche Telekom: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

Obwohl die Dollarschwäche die Schätzungen der Folgejahre belaste, bekräftigten die Experten der DZ Bank nach den soliden Zahlen und dem bestätigten Ausblick mit einem Kursziel von 38 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie. Kann die Aktie die Handelsspanne nach oben hin verlassen und zumindest wieder auf 34 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ging es seit dem 3.3.25, als die Aktie bei 35,91 Euro den höchsten Wert seit Jahrzenten erreichen konnte, nach unten. Seit Juni 2025 wird die T-Aktie -ausgenommen von einem kurzen Ausreißer nach unten von Anfang August – zumeist innerhalb einer Bandbreite von 30 bis 32 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 32 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 32 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 1, ISIN: DE000MG1WCY5, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 31,70 Euro mit 1,42 – 1,44 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 44 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,62 Euro (+82 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,639 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,639 Euro, BV 1, ISIN: DE000UJ9D4Q9, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 31,70 Euro mit 2,09 – 2,10 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 34 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,36 Euro (+108 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,643 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,643 Euro, BV 1, ISIN: DE000PG16206, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 31,70 Euro mit 3,10 – 3,11 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 34 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,35 Euro (+72 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.