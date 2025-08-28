Capcom Co Ltd.: Gaming-Gigant
Capcoms Erfolgsrezept: Starke Franchises und attraktive Dividendenrendite
Capcom, der japanische Spieleentwickler hinter Hits wie Resident Evil und Monster Hunter, punktet mit einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik und außergewöhnlichem Wachstum.
Der japanische Spiele-Entwickler Capcom verfolgt eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik und schüttet knapp 35% des Jahresgewinns (Ziel: mind. 30%) als Dividende an Anteilseigner aus. Das ist in der Gamingbranche derzeit eher selten. Capcom Co. Ltd., mit Sitz in Osaka, hat sich durch das Konzept „Single Content Multiplayer Usage“ ausgezeichnet – eine Strategie, bei der beliebte IPs (Intellectual Property = geistiges Eigentum) wie beispielsweise Resident Evil und Monster Hunter über Videogames hinaus in Filme, Merchandise, Events oder mobile Apps transformiert werden.
Capcom floriert dank erfolgreicher Veröffentlichungen, die seine wichtigsten Franchises gestärkt und für beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen gesorgt haben. So zog der Konzernumsatz während der vergangenen fünf Jahre beispielsweise um durchschnittlich 12,2% jährlich auf zuletzt 169,6 Mrd. JPY an, während sich das operative Ergebnis auf 65,8 Mrd. JPY (jährliche Wachstumsrate: 13,7%) beinahe verdoppelte.
Die meisten Gamescom Awards eingeheimst
Capcom verfügt über eine umfangreiche Bibliothek beliebter Spieleklassiker aber zählt im Portfolio auch große Franchises wie Resident Evil oder Streetfighter mit. Die wichtigsten Spiel-Franchises von Capcom sind eindrucksvolle „Blockbuster“. So verkaufte sich Capcoms Devil May Cry 5 beispielsweise über 10 Millionen Mal, auch Streetfighter 6 übertraf in diesem Jahr die Marke von 5 Millionen Einheiten. Auf der Gamescom 2025 überzeugte vor allem der Titel Resident Evil Requiem. Capcom heimste dafür mit insgesamt vier Auszeichnungen bei den Gamescom Awards die meisten Preise ein.
Der Kursverlauf der Aktie flankiert den starken Wachstumskurs der Firma. Capcom bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend und konsolidiert gerade seinen jüngsten Höhenflug mit einem Rücksetzer von rund 20% gemessen am Juni-Hoch. Die Bilanz des Unternehmens ist tiptop in Ordnung: Capcom verfügt über rund 153 Mrd. JPY an Cash bei zugleich langfristigen Schulden von rund 6,6 Mrd. JPY. Der aktuelle Rücksetzer bietet eine gute Einstiegsgelegenheit in den Aufwärtstrend – kaufen!
Empfehlung: kaufen
Kursziel: 13,31 EUR; StopLoss: unter 7,74 EUR
