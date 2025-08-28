Capcoms Erfolgsrezept: Starke Franchises und attraktive Dividendenrendite

Der japanische Spiele-Entwickler Capcom verfolgt eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik und schüttet knapp 35% des Jahresgewinns (Ziel: mind. 30%) als Dividende an Anteilseigner aus. Das ist in der Gamingbranche derzeit eher selten. Capcom Co. Ltd., mit Sitz in Osaka, hat sich durch das Konzept „Single Content Multiplayer Usage“ ausgezeichnet – eine Strategie, bei der beliebte IPs (Intellectual Property = geistiges Eigentum) wie beispielsweise Resident Evil und Monster Hunter über Videogames hinaus in Filme, Merchandise, Events oder mobile Apps transformiert werden.

Capcom floriert dank erfolgreicher Veröffentlichungen, die seine wichtigsten Franchises gestärkt und für beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen gesorgt haben. So zog der Konzernumsatz während der vergangenen fünf Jahre beispielsweise um durchschnittlich 12,2% jährlich auf zuletzt 169,6 Mrd. JPY an, während sich das operative Ergebnis auf 65,8 Mrd. JPY (jährliche Wachstumsrate: 13,7%) beinahe verdoppelte.