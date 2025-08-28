    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Gaming Aktien

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gaming: Spielend Rendite machen

    Der Markt für Computerspiele boomt: Zwischen 2019 und 2024 wuchs er jährlich um 10,8%, von 285 Mrd. auf 475 Mrd. US-Dollar.

    Der Markt für Computerspiele wächst seit Jahren dynamisch. Er gehört zu den wachstumsstärksten Teilmärkten sowohl der IT-Brance als auch der Konsumgüterindustrie. Das Volumen des weltweiten Videogaming-Marktes legte zwischen 2019 und 2024 um 10,8% zu - pro Jahr. Das Volumen wuchs damit von 285 Mrd. US-Dollar auf aktuell 475 Mrd. US-Dollar. 

    Dynamisches Marktwachstum

    Die Gamescom in Köln, auf der wir uns wieder umgesehen haben, untermauerte in der vorigen Woche die Dynamik. Mit einer Ausstellungsfläche von 233.000 m2 (ca. 30 Fussballfelder) war die Messe so groß wie nie zuvor. Rund 357.000 Besucher (6,5% mehr als in 2024) pilgerten an den Rhein, um sich über die neuesten Trends und Produkte zu informieren und die heißesten Neuerscheinungen auf dem Markt für Videospiele anzuzocken.

    Das Marktwachstum dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Branchenschätzungen zufolge dürfte das Marktvolumen für Computerspiele bis 2029 auf 691 Mrd. US-Dollar wachsen. Dies entspricht einer noch immer hohen jährlichen Wachstumsrate von 7,8%. 

    Wir sehen angesichts dieser Trends weiter gute Möglichkeiten, mit Aktien aus diesem Segment gute Renditen zu machen. Darum stellen wir Ihnen unsere aktuellen Branchenfavoriten aus dem Gaming- & eSport-Sektor vor.

    Mehr News unf Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE: Übersicht | LinkedIn




    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Im Fokus: Gaming Aktien Gaming: Spielend Rendite machen Der Markt für Computerspiele boomt: Zwischen 2019 und 2024 wuchs er jährlich um 10,8%, von 285 Mrd. auf 475 Mrd. US-Dollar. Die Gamescom in Köln, mit einer Rekordfläche von 233.000 m², zog 357.000 Besucher an und bestätigte den Trend. Bis 2029 wird ein weiteres Wachstum auf 691 Mrd. US-Dollar erwartet, mit einer jährlichen Rate von 7,8%. Davon können Anleger profitieren.