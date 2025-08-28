Gaming: Spielend Rendite machen

Der Markt für Computerspiele wächst seit Jahren dynamisch. Er gehört zu den wachstumsstärksten Teilmärkten sowohl der IT-Brance als auch der Konsumgüterindustrie. Das Volumen des weltweiten Videogaming-Marktes legte zwischen 2019 und 2024 um 10,8% zu - pro Jahr. Das Volumen wuchs damit von 285 Mrd. US-Dollar auf aktuell 475 Mrd. US-Dollar.

Dynamisches Marktwachstum

Die Gamescom in Köln, auf der wir uns wieder umgesehen haben, untermauerte in der vorigen Woche die Dynamik. Mit einer Ausstellungsfläche von 233.000 m2 (ca. 30 Fussballfelder) war die Messe so groß wie nie zuvor. Rund 357.000 Besucher (6,5% mehr als in 2024) pilgerten an den Rhein, um sich über die neuesten Trends und Produkte zu informieren und die heißesten Neuerscheinungen auf dem Markt für Videospiele anzuzocken.

Das Marktwachstum dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Branchenschätzungen zufolge dürfte das Marktvolumen für Computerspiele bis 2029 auf 691 Mrd. US-Dollar wachsen. Dies entspricht einer noch immer hohen jährlichen Wachstumsrate von 7,8%.

Wir sehen angesichts dieser Trends weiter gute Möglichkeiten, mit Aktien aus diesem Segment gute Renditen zu machen. Darum stellen wir Ihnen unsere aktuellen Branchenfavoriten aus dem Gaming- & eSport-Sektor vor.

Mehr News unf Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE: Übersicht | LinkedIn