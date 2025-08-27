Trump: "Haben bald Mehrheit in der Fed, um Zinsen zu senken"!

Donald Trump glaubt, dass er schnell Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus der Fed entfernen kann, damit bei den Fed-Gouverneuren die Mehrheit hat, um die Zinsen schnell zu senken. Das alles in einer Situation, in der vor allem durch die Trump-Zölle die Inflation wieder ansteigt - damit ist der Weg in die geldpolitische Katastrophe vorgezeichnet: eine eskalierende Inflation, die aber von der US-Notenbank Fed aus rein politischen Gründen aber eben nicht durch steigende Zinsen bekämpft würde. Daher ist der Kampf um die "Unabhängigkeit" der Fed so zentral: es geht im Kern um die Frage, ob die USA unter Trump zu einer Bananen-Republik mit einem quasi-allmächtigen Anführer wird..

