    Trump: "Haben bald Mehrheit in der Fed, um Zinsen zu senken"!

    Donald Trump glaubt, dass er schnell Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus der Fed entfernen kann, damit bei den Fed-Gouverneuren die Mehrheit hat, um die Zinsen schnell zu senken

    Donald Trump glaubt, dass er schnell Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus der Fed entfernen kann, damit bei den Fed-Gouverneuren die Mehrheit hat, um die Zinsen schnell zu senken. Das alles in einer Situation, in der vor allem durch die Trump-Zölle die Inflation wieder ansteigt - damit ist der Weg in die geldpolitische Katastrophe vorgezeichnet: eine eskalierende Inflation, die aber von der US-Notenbank Fed aus rein politischen Gründen aber eben nicht durch steigende Zinsen bekämpft würde.  Daher ist der Kampf um die "Unabhängigkeit" der Fed so zentral: es geht im Kern um die Frage, ob die USA unter Trump zu einer Bananen-Republik mit einem quasi-allmächtigen Anführer wird..

    Hinweise aus Video:

    1. Trump nach Cook-Absetzung: Angriff auf den Einfluss in der Fed

    2. Verbrenner-Aus muss weg – Autoindustrie rebelliert gegen EU

     

    Das Video "Trump: "Haben bald Mehrheit in der Fed, um Zinsen zu senken"! " sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
