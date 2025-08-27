Aroundtown - Aktie erlebt Kurseinbruch - 27.08.2025

Die Aroundtown Aktie notiert aktuell bei 3,2990€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,93 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1710 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aroundtown in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um +3,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,97 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,70 % 1 Monat +10,65 % 3 Monate +30,69 % 1 Jahr +56,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Aroundtown Aktie, die durch den Wechsel des Finanzchefs und Gewinnmitnahmen belastet wird. Kritiker bemängeln die seit zwei Jahren unveränderte Dividende und die Glaubwürdigkeit des Vorstands. Die Unternehmenszahlen werden unterschiedlich bewertet, wobei einige sie als besser als erwartet ansehen. Es gibt Erwartungen, dass der Kurs kurzfristig über 4 Euro steigen könnte, während die Reduzierung des LTV als positives Signal für die finanzielle Stabilität gilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,08 Mrd.EUR wert.

Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wenig verändert präsentiert. Der Dax notierte zuletzt kaum verändert bei 24.155 Punkten. Damit verbleibt …

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten trotz des Verkaufs von Immobilien leicht zu, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.