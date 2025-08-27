Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 27.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Bank Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,37 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,90 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -1,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +85,86 % gewonnen.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,63 % 1 Monat +6,95 % 3 Monate +24,90 % 1 Jahr +109,84 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,71 Mrd. wert.

Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wenig verändert präsentiert. Der Dax notierte zuletzt kaum verändert bei 24.155 Punkten. Damit verbleibt …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.130 Punkten berechnet, ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An …

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.