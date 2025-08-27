Ostmann-Gruppe wird TECHNO-Partner: Maßgeschneiderte Lösungen!
Die Autohaus Ostmann-Gruppe aus Hessen schließt sich der TECHNO-Kooperation an und stärkt damit ihre Position im Automobilhandel. Mit dieser Partnerschaft eröffnet sich ein neues Kapitel voller Synergien und strategischer Vorteile. Die Ostmann-Gruppe plant, ihre Präsenz mit Marken wie VW, Audi und Seat an sieben Standorten in Nordhessen zu erweitern. Im Jahr 2024 erzielte die Ostmann GmbH beeindruckende Umsätze und verkaufte tausende Fahrzeuge. Seit 1968 bietet TECHNO umfassende Lösungen für Autohäuser und ist heute die größte Kooperation ihrer Art in Deutschland.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Autohaus Ostmann-Gruppe aus Hessen ist neuester Gesellschafter der TECHNO – DIE AUTOHAUS-KOOPERATION.
- TECHNO expandiert weiterhin und bietet Gesellschaftern bessere Verhandlungspositionen und Synergien.
- Die Kooperation ermöglicht eine Bündelung von Kräften und Potenzialen, um den Herausforderungen im Automobilhandel zu begegnen.
- Die Ostmann-Gruppe plant, ihre positive Entwicklung mit Marken wie VW, Audi und Seat an sieben Standorten in Nordhessen auszubauen.
- Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Ostmann GmbH einen Umsatz von rund 248 Millionen Euro und verkaufte 3.300 Neuwagen sowie 3.900 Gebrauchtwagen.
- TECHNO hat sich seit 1968 zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt und bietet ein breites Leistungsspektrum, einschließlich Consulting-Solutions.
