    Milliardenkrise, Börsenabsturz

    Chaos pur bei Porsche! – CEO Blume steht vor dem Absprung

    Porsche hat die Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Oliver Blume eingeleitet. Blume will seinen Posten abgeben, um sich künftig vollständig auf seine Rolle als Chef des Mutterkonzerns Volkswagen zu fokussieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliardenkrise, Börsenabsturz - Chaos pur bei Porsche! – CEO Blume steht vor dem Absprung
    Foto: Stefan Boness - Stefan Boness/IPON

    Die Doppelrolle Blumes als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und der Porsche AG war seit dem Börsendebüt der Sportwagentochter im September 2022 ein Reizthema unter Aktionären. Blume selbst hatte mehrfach betont, dass die Doppelfunktion nicht dauerhaft bestehen werde, ließ jedoch bislang offen, wann er den Schritt vollziehen werde.

    Laut WirtschaftsWoche laufen derzeit Gespräche zwischen Blume, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Volkswagen, dem Betriebsrat sowie Vertretern der Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Unternehmensnahe Finanzkreise bestätigten die vertraulichen Beratungen. Die Familien Porsche und Piech halten über ihre Holding Porsche SE die Mehrheit der Stimmrechte bei Volkswagen.

    Die Ernennung eines neuen Porsche-Chefs soll dem Magazin zufolge im Herbst bekanntgegeben werden. Bis Anfang 2026 ist eine Übergabe vorgesehen. Neben internen Managern werden auch externe Kandidaten geprüft.

    Der Wechsel fällt in eine schwierige Phase für den Sportwagenbauer. Porsche kämpft mit einer schwachen Nachfrage in China, schleppenden Fortschritten bei der Elektromobilität und höheren Zöllen in den Vereinigten Staaten. Im zweiten Quartal sind die Gewinne um mehr als 90 Prozent eingebrochen.

    Aktionäre drängen daher auf eine rasche Entscheidung. Investoren befürchten, dass die Doppelrolle die Aufmerksamkeit von Blume verwässert und sich negativ auf die Kursentwicklung von Porsche auswirkt. Seit dem Börsengang vor drei Jahren haben die Aktien rund 45 Prozent an Wert verloren und notieren inzwischen deutlich unter Volkswagen.

    Die Analysten geben der Porsche‑Aktie derzeit die Durchschnittsempfehlung "Halten". Diese Wertung ergibt sich aus den Prognosen von 19 Analysten und spiegelt eine neutrale Haltung wider.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



