    Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat weiter zu kämpfen - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Baubranche schwächelt, Sto leidet unter Rückgang.
    • Umsatz sank im H1 um 2% auf 777 Millionen Euro.
    • Gewinn fiel auf 16,3 Millionen Euro, Prognose bleibt.
    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem bereits schwachen Jahresstart hat die fortgesetzte Schwäche der Baubranche auch das zweite Quartal des Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto belastet. Die anhaltende Investitionszurückhaltung und gestiegene Baukosten bescherten dem SDax-Unternehmen somit im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Und auch der Juli habe auf Erlösseite unter dem Vorjahr und unter den eigenen Erwartungen gelegen, teilte Sto am Mittwoch im baden-württembergischen Stühlingen mit. Dabei verwies der Vorstand zudem auf "unberechenbare Rahmen- und Förderbedingungen in mehreren Ländern".

    Die witterungsbedingte Umsatzlücke aus dem ersten Quartal habe im zweiten Jahresviertel nicht mehr aufgeholt werden können, berichtete das Unternehmen weiter. Der Konzernerlös sank von Anfang Januar bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut zwei Prozent auf 777 Millionen Euro.

    Das Vorsteuerergebnis habe trotz Einsparungen mit 25,6 Millionen Euro fast 16 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, auch weil laut Sto eine angespannte Situation bei den Verkaufspreisen auf die Margen drückte. Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von zuvor 20,4 auf 16,3 Millionen Euro. Der Konzern bestätigte zwar seine Prognose, erklärte aber, dass die wachsende Unsicherheit eine präzise Vorhersage mittlerweile deutlich erschwere./tav/mis

    STO

    ISIN:DE0007274136WKN:727413

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie

    Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 124 auf Tradegate (27. August 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 316,23 Mio..

    STO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,67Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 150,00Euro was eine Bandbreite von +12,36 %/+20,39 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
