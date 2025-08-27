Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat weiter zu kämpfen - Prognose bestätigt
- Baubranche schwächelt, Sto leidet unter Rückgang.
- Umsatz sank im H1 um 2% auf 777 Millionen Euro.
- Gewinn fiel auf 16,3 Millionen Euro, Prognose bleibt.
STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem bereits schwachen Jahresstart hat die fortgesetzte Schwäche der Baubranche auch das zweite Quartal des Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto belastet. Die anhaltende Investitionszurückhaltung und gestiegene Baukosten bescherten dem SDax-Unternehmen somit im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Und auch der Juli habe auf Erlösseite unter dem Vorjahr und unter den eigenen Erwartungen gelegen, teilte Sto am Mittwoch im baden-württembergischen Stühlingen mit. Dabei verwies der Vorstand zudem auf "unberechenbare Rahmen- und Förderbedingungen in mehreren Ländern".
Die witterungsbedingte Umsatzlücke aus dem ersten Quartal habe im zweiten Jahresviertel nicht mehr aufgeholt werden können, berichtete das Unternehmen weiter. Der Konzernerlös sank von Anfang Januar bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut zwei Prozent auf 777 Millionen Euro.
Das Vorsteuerergebnis habe trotz Einsparungen mit 25,6 Millionen Euro fast 16 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, auch weil laut Sto eine angespannte Situation bei den Verkaufspreisen auf die Margen drückte. Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von zuvor 20,4 auf 16,3 Millionen Euro. Der Konzern bestätigte zwar seine Prognose, erklärte aber, dass die wachsende Unsicherheit eine präzise Vorhersage mittlerweile deutlich erschwere./tav/mis
Um die Klimaziele zu erreichen, dürften entsprechende Dämmmaßnahmen unerlässlich sein.
Bis zum 24. Juli lag z.B. die EBIT-Prognose bei 113 bis 138 Mio. €, jetzt, nicht einmal 4 Monate später, beträgt sie nach einer zweimaligen Gewinnwarnung nur noch 50 bis 68 Mio €. Die zugrunde liegende Fehleinschätzung ist schon ziemlich heftig.
Ad-hoc | 18 November 2024 11:14
Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
18.11.2024 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen
ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413
Sto korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 nach unten
Stühlingen, 18. November 2024 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat seine Umsatz- und Ertragserwartung für den Sto-Konzern im Gesamtjahr 2024 gesenkt.
Ausschlaggebend für die Korrektur war unter anderem die im Vergleich zur Prognose aus dem Juli 2024 noch verstärkt negative Entwicklung des Marktvolumens für maßgebliche Produktsegmente des Sto-Konzerns in wichtigen Kernmärkten. Der daraus resultierende stark zunehmende Wettbewerb führte gepaart mit einem weiterhin hohen Preisniveau in der Beschaffung und dem niedrigeren Umsatzvolumen im Konzern zu einem spürbaren Druck auf den Rohertrag. Das Konzernergebnis der Sto SE & Co. KGaA blieb im dritten Quartal des Geschäftsjahres per Ende September 2024 deutlich unter dem Vorjahreswert. Dies setzt sich nach derzeitiger Erkenntnis auch im Monat Oktober fort. Der Vorstand erwartet, dass somit auch im weiteren Jahresverlauf nicht mit Nachholeffekten gerechnet werden kann. Die negative Veränderung von Rahmenbedingungen bzw. die schwierige Wirtschafts- und Marktsituation der Konzerngesellschaften Ströher-Gruppe in Deutschland, Sto Ltd. in Großbritannien und SkyRise Prefab Building Solutions Inc. in Kanada birgt das Risiko von weiteren negativen Ergebniseffekten aus Konzernsicht. In Italien führen Einschränkungen bei den öffentlichen Förderungen für energetische Maßnahmen zu einer noch stärkeren Zurückhaltung, die den Geschäftsverlauf der dort ansässigen Tochtergesellschaft zusätzlich erheblich belastet. Auch in Frankreich führen weitere Einschränkungen der Förderungen zu einem stärkeren Umsatz- und Ertragsrückgang als im Juli erwartet. Darüber hinaus blieb die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China, entgegen vorheriger Erwartungen, bisher weiterhin aus.
In der Folge war und ist die Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2024 und die Erwartung des Vorstandes für die weitere Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2024 trotz eines eingeführten konzernweiten umfangreichen Kostensenkungsprogramms relevant schwächer als in der Prognose für das Jahr 2024 im Juli 2024 angenommen.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der STO Management SE in seiner heutigen Sitzung nach Abwägung unterschiedlicher Szenarien und möglicher Maßnahmen beschlossen, seine bisherige Prognose anzupassen. Demnach wird für das Gesamtjahr 2024 im Sto-Konzern mit einem Umsatz in Höhe von ca. 1,60 Mrd. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: 1,66 Mrd. EUR; 2023: 1,72 Mrd. EUR) gerechnet. Für das EBIT wird eine Bandbreite von 50 Mio. EUR bis 68 Mio. EUR (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 62 Mio. EUR bis 82 Mio. EUR; 2023: 126,5 Mio. EUR) sowie für das Vorsteuerergebnis EBT eine Bandbreite von 52 Mio. EUR bis 70 Mio. EUR prognostiziert (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 63 Mio. EUR bis 83 Mio. EUR; 2023: 127,4 Mio. EUR). Die Umsatzrendite bezogen auf das EBT dürfte somit zwischen 3,2 % und 4,4 % liegen (bisherige Prognose aus Juli 2024: zwischen 3,8 % und 5,0 %; 2023: 7,4 %). Die Renditekennziffer ROCE erreicht voraussichtlich einen Wert von 6,6 % bis 9,1 % (bisherige Prognose aus Juli 2024: 8,1 % bis 10,9 %: 2023: 17,1 %).
Der Quartalsfinanzbericht für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.09.2024 gem. § 115 WpHG steht ab dem 19. November 2024 auf https://www.sto.de/s/investor-relations zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:
Désirée Konrad, Vorständin der STO Management SE, Finanzen
Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com
Medienkontakt:
Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH
Tel.: 0911 98817071, E-Mail: info@tik-online.de