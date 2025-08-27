IAA 2025
"Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten" (FOTO)
München (ots) - Am 9. September startet die IAA Mobility in München. Was ist
dieses Jahr von der Mobilitätsmesse zu erwarten? Worauf dürfen sich Kunden
freuen und welche Schwerpunkte setzen die Hersteller? Jens Sulek, Leiter des
Automobilbereichs bei Capgemini in Deutschland, gibt einen Ausblick auf die IAA
2025:
"Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten. Die Premium-OEMs
wetteifern um die Vorherrschaft im gehobenen Elektro-Crossover-Segment. Sie
werden aufgewertete Batterietechnik und rekordverdächtig hohe Ladeleistungen
präsentieren- in dieser Hinsicht müssen sie sich wirklich nicht mehr verstecken.
Kunden dürfen sich auf ultrakurze Ladezeiten und hohe Reichweiten freuen. Zudem
warten einige Hersteller mit gänzlich neuen Plattformen und einer neuen
Softwarestruktur auf."
Mit Blick auf den Wettbewerb aus Asien ergänzt Sulek: "Für die deutschen
Premiumhersteller wird sich mit den neuen Modellen entscheiden, ob sie ihren
technischen Führungsanspruch und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Elektrozeitalter
behaupten können. Die Konkurrenz aus Asien ist immens. Allerdings ist bei vielen
chinesischen Herstellern mittlerweile Ernüchterung eingekehrt - ihre
ambitionierten Expansionspläne lassen sich in Europa nicht so leicht umsetzen,
wie gedacht. Viele der asiatischen Player werden in München ihre überarbeiteten
Modellpaletten präsentieren und hoffen, dass damit endlich der Durchbruch auf
dem europäischen Volumenmarkt gelingt. Autokunden können sich in jedem Fall über
attraktive Preise freuen, da der Verdrängungswettbewerb in vollem Gange ist."
Capgemini ist auf der IAA Mobility in Halle B1 am Stand B22 vertreten.
Pressekontakt:
Markus Wild
Tel.: +49 151 1137 4312
E-Mail: mailto:markus.wild@capgemini.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16952/6104869
OTS: Capgemini
Capgemini ist auf der IAA Mobility in Halle B1 am Stand B22 vertreten.
