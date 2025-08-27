"Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten" (FOTO)

München (ots) - Am 9. September startet die IAA Mobility in München. Was ist

dieses Jahr von der Mobilitätsmesse zu erwarten? Worauf dürfen sich Kunden

freuen und welche Schwerpunkte setzen die Hersteller? Jens Sulek, Leiter des

Automobilbereichs bei Capgemini in Deutschland, gibt einen Ausblick auf die IAA

2025:



"Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten. Die Premium-OEMs

wetteifern um die Vorherrschaft im gehobenen Elektro-Crossover-Segment. Sie

werden aufgewertete Batterietechnik und rekordverdächtig hohe Ladeleistungen

präsentieren- in dieser Hinsicht müssen sie sich wirklich nicht mehr verstecken.

Kunden dürfen sich auf ultrakurze Ladezeiten und hohe Reichweiten freuen. Zudem

warten einige Hersteller mit gänzlich neuen Plattformen und einer neuen

Softwarestruktur auf."





