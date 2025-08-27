    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapgemini AktievorwärtsNachrichten zu Capgemini

    IAA 2025

    "Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten" (FOTO)

    München (ots) - Am 9. September startet die IAA Mobility in München. Was ist
    dieses Jahr von der Mobilitätsmesse zu erwarten? Worauf dürfen sich Kunden
    freuen und welche Schwerpunkte setzen die Hersteller? Jens Sulek, Leiter des
    Automobilbereichs bei Capgemini in Deutschland, gibt einen Ausblick auf die IAA
    2025:

    "Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten. Die Premium-OEMs
    wetteifern um die Vorherrschaft im gehobenen Elektro-Crossover-Segment. Sie
    werden aufgewertete Batterietechnik und rekordverdächtig hohe Ladeleistungen
    präsentieren- in dieser Hinsicht müssen sie sich wirklich nicht mehr verstecken.
    Kunden dürfen sich auf ultrakurze Ladezeiten und hohe Reichweiten freuen. Zudem
    warten einige Hersteller mit gänzlich neuen Plattformen und einer neuen
    Softwarestruktur auf."

    Mit Blick auf den Wettbewerb aus Asien ergänzt Sulek: "Für die deutschen
    Premiumhersteller wird sich mit den neuen Modellen entscheiden, ob sie ihren
    technischen Führungsanspruch und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Elektrozeitalter
    behaupten können. Die Konkurrenz aus Asien ist immens. Allerdings ist bei vielen
    chinesischen Herstellern mittlerweile Ernüchterung eingekehrt - ihre
    ambitionierten Expansionspläne lassen sich in Europa nicht so leicht umsetzen,
    wie gedacht. Viele der asiatischen Player werden in München ihre überarbeiteten
    Modellpaletten präsentieren und hoffen, dass damit endlich der Durchbruch auf
    dem europäischen Volumenmarkt gelingt. Autokunden können sich in jedem Fall über
    attraktive Preise freuen, da der Verdrängungswettbewerb in vollem Gange ist."

    Capgemini ist auf der IAA Mobility in Halle B1 am Stand B22 vertreten.

