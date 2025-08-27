RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur unter der neuen Führung des Bergbaukonzerns seien ebenso wenig überraschend wie der Portfolioumbau, schrieb Ben Davis am Mittwoch./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 53,65EUR auf Tradegate (27. August 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



