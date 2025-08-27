Porsche AG klar im Plus - Medien: Blume zieht zurück

Im bisherigen Jahresverlauf gehören die Titel der Zuffenhausener mit einem Kursrückgang von knapp 20 Prozent jedoch zu den schwächsten Aktien im deutschen Leitindex. Grund dafür ist, dass Porsche mit US-Zöllen, sinkenden Gewinnen und rückläufigen Umsätzen im Schlüsselmarkt China zu kämpfen und seinen Ausblick in diesem Jahr bereits zweimal gesenkt hat.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf Medienberichte über einen Rückzug von Konzernchef Oliver Blume reagiert. Am Vormittag gewannen die Papiere des Sportwagenbauers als bester Wert im nachgebenden Dax 1,9 Prozent auf 46,96 Euro. Im frühen Handel waren sie sogar um bis zu 3,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Mai geklettert.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat Porsche offenbar die Suche nach einem Nachfolger für Blume eingeleitet. Die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch habe Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten des Sportwagenherstellers geführt.

Investoren hatten laut Bloomberg zuletzt verstärkt Druck gemacht, dass Blume seine Doppelrolle als Chef bei Porsche und der Konzernmutter Volkswagen aufgeben und sich auf den Wolfsburger Autokonzern konzentrieren soll. Die "WirtschaftsWoche" hatte zuvor ebenfalls darüber berichtet. Sprecher von Porsche und Volkswagen lehnten eine Stellungnahme zunächst ab./edh/bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 100,9 auf Tradegate (27. August 2025, 10:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,88 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+44,27 % bedeutet.



