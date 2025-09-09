    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLogitech International AktievorwärtsNachrichten zu Logitech International

    Ihre wichtigsten Termine

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle, Volkswagen, Logitech, Boeing, Kering, ARM Holding stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Oracle, Volkswagen, Logitech, Boeing, Kering, ARM Holding stehen heute im Fokus!
    Foto: © Volkswagen 2024

    Unternehmenstermine

    09:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M.
    16:00 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
    Deutschland: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA
    Frankreich: Kering, Hauptversammlung
    USA: Oracle, Q1-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    95,37€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,99€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 7/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 09.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
    13:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    16:00USAUSANonfarm Payrolls Benchmark Revision
    17:15GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    11:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Die Anwendung der erfolgreichen Box-Trading-Strategien👨‍💻
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Max Schulz - So bringen Rohstoffe Stabilität ins Depot
    10.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Oracle, Volkswagen, Logitech, Boeing, Kering, ARM Holding stehen heute im Fokus! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.