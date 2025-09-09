Oracle, Volkswagen, Logitech, Boeing, Kering, ARM Holding stehen heute im Fokus!

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M.
16:00 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Hauptversammlung
17:00 Uhr, USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
Deutschland: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA
Frankreich: Kering, Hauptversammlung
USA: Oracle, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 7/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 09.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 13:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 16:00 USA Nonfarm Payrolls Benchmark Revision 17:15 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht
