Hochtief-Anleger machen weiter Kasse

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für Hochtief von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 90,35 auf Tradegate (27. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 16,54 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -27,97 %/-23,26 % bedeutet.