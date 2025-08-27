    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    AKTIE IM FOKUS/Nach LBBW-Abstufung

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hochtief-Anleger machen weiter Kasse

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief-Aktien fallen um 4,2% auf 211,80 Euro.
    • Abstufung und Gewinnmitnahmen belasten die Papiere.
    • LBBW erhöht Kursziel, stuft aber auf "Halten" ab.
    AKTIE IM FOKUS/Nach LBBW-Abstufung - Hochtief-Anleger machen weiter Kasse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baukonzerns Hochtief haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. Sie zählten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 211,80 Euro zu den größten MDax -Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit 228,60 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.

    Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger hatten wie Hochtief im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.508,39€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.554,49€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für Hochtief von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 90,35 auf Tradegate (27. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 16,54 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -27,97 %/-23,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS/Nach LBBW-Abstufung Hochtief-Anleger machen weiter Kasse Die Aktien des Baukonzerns Hochtief haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. Sie zählten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 211,80 Euro zu den größten MDax -Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit …