AKTIE IM FOKUS/Nach LBBW-Abstufung
Hochtief-Anleger machen weiter Kasse
- Hochtief-Aktien fallen um 4,2% auf 211,80 Euro.
- Abstufung und Gewinnmitnahmen belasten die Papiere.
- LBBW erhöht Kursziel, stuft aber auf "Halten" ab.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baukonzerns Hochtief haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. Sie zählten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 211,80 Euro zu den größten MDax -Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit 228,60 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.
Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger hatten wie Hochtief im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für Hochtief von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 90,35 auf Tradegate (27. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 16,54 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 153,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -27,97 %/-23,26 % bedeutet.
