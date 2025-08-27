UBS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,90 Euro auf "Neutral" belassen. Die Verkäufe seien beschleunigt und das Interesse an Datenzentren bestätigt worden, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach Zahlen. Der Experte bleibt allerdings skeptisch, ob Datenzentren zum "Gamechanger" für das Immobilienunternehmen werden./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 3,304EUR auf Tradegate (27. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,90

Kursziel alt: 2,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

