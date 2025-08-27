Abstufung durch Goldmänner lässt Deutsche-Bank- und Commerzbank-Aktie abrutschen

Ein kräftiger Dämpfer für die Bank-Rallye in Frankfurt: Nach einer Herabstufung durch Analysten von Goldman Sachs geben die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank am Mittwoch im frühen Handel nach. Die Deutsche Bank verlor zeitweise bis zu 2,8 Prozent, die Commerzbank bis zu 3,3 Prozent. Begründung der Experten: Nach dem steilen Kursanstieg seien die Bewertungen inzwischen ausgereizt.

Goldman Sachs bleibt dem europäischen Bankensektor zwar insgesamt positiv zugewandt, stuft die beiden deutschen Institute jedoch auf neutral ein. Das von Chris Hallam geführte Team verweist auf die deutliche Outperformance seit Jahresbeginn: Bis zum Schlusskurs am Dienstag summierte sich das Plus bei der Deutschen Bank auf 89 Prozent, bei der Commerzbank sogar auf 119 Prozent. Damit zählen beide Werte zu den Spitzenreitern im STOXX Europe 600 Banks.