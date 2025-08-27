Goldman tritt auf die Bremse
Abstufung durch Goldmänner lässt Deutsche-Bank- und Commerzbank-Aktie abrutschen
Goldman Sachs bremst die Rallye: Nach Abstufungen durch die US-Investmentbank verlieren die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank im frühen Handel bis zu 2,8 beziehungsweise 3,3 Prozent.
- Goldman Sachs stuft Deutsche und Commerzbank ab.
- Aktien verlieren bis zu 3,3 Prozent im frühen Handel.
- Positives Umfeld für Banken, aber weniger Aufholpotenzial.
Ein kräftiger Dämpfer für die Bank-Rallye in Frankfurt: Nach einer Herabstufung durch Analysten von Goldman Sachs geben die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank am Mittwoch im frühen Handel nach. Die Deutsche Bank verlor zeitweise bis zu 2,8 Prozent, die Commerzbank bis zu 3,3 Prozent. Begründung der Experten: Nach dem steilen Kursanstieg seien die Bewertungen inzwischen ausgereizt.
Goldman Sachs bleibt dem europäischen Bankensektor zwar insgesamt positiv zugewandt, stuft die beiden deutschen Institute jedoch auf neutral ein. Das von Chris Hallam geführte Team verweist auf die deutliche Outperformance seit Jahresbeginn: Bis zum Schlusskurs am Dienstag summierte sich das Plus bei der Deutschen Bank auf 89 Prozent, bei der Commerzbank sogar auf 119 Prozent. Damit zählen beide Werte zu den Spitzenreitern im STOXX Europe 600 Banks.
In ihrer Sektorbetrachtung sehen die Analysten laut Bloomberg ein für Europas Banken so günstiges Umfeld wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr: solides Wachstum, robuste Kapitalausstattung, verbesserte Ertragskraft und weiterhin ordentliche Nettozinsergebnisse. Genau diese Erfolgsfaktoren haben die Kurse von Deutsche Bank und Commerzbank jedoch bereits vorweggenommen, weshalb kurzfristig weniger Aufholpotenzial verbleibt.
Für Anleger bedeutet das: Der mittel- bis langfristige Investment-Case im europäischen Bankensektor bleibt bestehen, allerdings wird ein selektives Vorgehen wichtiger. Während die deutschen Häuser nun neutral bewertet werden, hält Goldman Sachs an Kaufempfehlungen für andere Schwergewichte wie die UBS Group, BNP Paribas, Banco Santander und UniCredit fest.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion