    Diagnostikkonzern Stratec bekommt neue Finanzchefin

    Für Sie zusammengefasst
    • Stratec beruft Tanja Bücherl als Finanzchefin.
    • Übergang von Oliver Albrecht im November sichergestellt.
    • Bücherl kommt von Grammer, spezialisiert auf Pkw-Zulieferung.
    Foto: Stratec SE

    BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec hat eine neue Finanzvorständin gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November als Finanzchefin in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend den Bereich vom damaligen Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

    Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufen werde, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig./mne/stk

    STRATEC

    +3,29 %
    -4,93 %
    -11,09 %
    -4,40 %
    -39,35 %
    -69,46 %
    -79,68 %
    -41,88 %
    +479,18 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 26,55 auf Tradegate (27. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 325,83 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+91,01 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
