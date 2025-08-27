Diagnostikkonzern Stratec bekommt neue Finanzchefin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 26,55 auf Tradegate (27. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 325,83 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+91,01 % bedeutet.