Diagnostikkonzern Stratec bekommt neue Finanzchefin
- Stratec beruft Tanja Bücherl als Finanzchefin.
- Übergang von Oliver Albrecht im November sichergestellt.
- Bücherl kommt von Grammer, spezialisiert auf Pkw-Zulieferung.
BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec hat eine neue Finanzvorständin gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November als Finanzchefin in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend den Bereich vom damaligen Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.
Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufen werde, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für von Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 26,55 auf Tradegate (27. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 325,83 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+91,01 % bedeutet.
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Keine Kaufempfehlung
VB
517 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 749 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
