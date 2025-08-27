Technologie ist Chefsache / Jetzt reinhören

Nürnberg (ots) - Führung verlangt mehr als Strategiepläne. Es geht um

Technologiekompetenz, Cybersicherheit und das Orchestrieren komplexer

Ökosysteme. Genau darüber diskutieren René Zeitlberger (Senior Manager Banking,

Sopra Steria) und Markus Neumann (CEO, Space and Lemon Innovations) in der

aktuellen Folge des Podcasts Tech & Tacheles von Sopra Financial Technology:

"Wer führt, wenn Technologie steuert?"



Technologie wird zunehmend zur Chefsache. Aktuelle Zahlen unterstreichen die

Dringlichkeit: Zwei Drittel der deutschen Führungskräfte befürchten, dass ihre

Kenntnisse im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht mehr ausreichen. 61

Prozent sehen fehlendes Wissen über generative KI sogar als Risiko für die

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Die Ergebnisse einer Studie von Sopra

Steria und dem F.A.Z.-Institut bestätigen damit, was in vielen Unternehmen

bereits spürbar ist: Ohne Technologiekompetenz gibt es keine Führung.





