Technologie ist Chefsache / Jetzt reinhören

    Nürnberg (ots) - Führung verlangt mehr als Strategiepläne. Es geht um
    Technologiekompetenz, Cybersicherheit und das Orchestrieren komplexer
    Ökosysteme. Genau darüber diskutieren René Zeitlberger (Senior Manager Banking,
    Sopra Steria) und Markus Neumann (CEO, Space and Lemon Innovations) in der
    aktuellen Folge des Podcasts Tech & Tacheles von Sopra Financial Technology:
    "Wer führt, wenn Technologie steuert?"

    Technologie wird zunehmend zur Chefsache. Aktuelle Zahlen unterstreichen die
    Dringlichkeit: Zwei Drittel der deutschen Führungskräfte befürchten, dass ihre
    Kenntnisse im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht mehr ausreichen. 61
    Prozent sehen fehlendes Wissen über generative KI sogar als Risiko für die
    Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Die Ergebnisse einer Studie von Sopra
    Steria und dem F.A.Z.-Institut bestätigen damit, was in vielen Unternehmen
    bereits spürbar ist: Ohne Technologiekompetenz gibt es keine Führung.

    "IT-Führung bedeutet heute: Ökosysteme orchestrieren" - mit dieser These startet
    die Debatte in der aktuellen Podcastfolge um modernes Leadership in einer
    zunehmend vernetzten Welt. Markus Neumann
    (https://www.linkedin.com/in/markusbrln/) stimmt klar zu: "Technologie prägt
    Führung heute mehr denn je. Das Bild vom Orchestrieren von Ökosystemen passt
    perfekt - wie ein Orchester, in dem viele Stimmen zusammengeführt werden." René
    Zeitlberger (https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-zeitlberger-9a9503/) setzt
    einen weiteren Akzent: "Es geht um weit mehr als Technologie. Persönliche
    Entscheidungswege, Befindlichkeiten und auch wirtschaftliche Aspekte prägen
    Führung heute mindestens genauso."

    Bewusstsein schaffen für Cyberrisiken

    Beide Gäste betonen jedoch: Ohne technisches Verständnis ist moderne Führung
    nicht möglich. "Das heißt nicht, dass jeder programmieren können muss. Aber jede
    Führungskraft muss die richtigen Leute am Tisch haben, um Entscheidungen zu
    treffen", so Neumann. Zeitlberger ergänzt: "Technologie ist essenziell, aber
    Führung braucht auch wirtschaftliches Verständnis und Kommunikationsstärke - der
    Mix macht's."

    Besonders kontrovers diskutiert wird die Frage, ob Cybersicherheit ein IT-Thema
    oder eine Führungsaufgabe ist. "Cybersecurity ist in erster Linie eine
    Technologiefrage - ein Wettlauf zwischen Bedrohungen und der Reaktion der
    Organisation", erklärt Zeitlberger. Neumann sieht die Verantwortung klar
    breiter: "Die Risiken haben massiv zugenommen. Es ist Führungsaufgabe, die
    Organisation mitzunehmen, Bewusstsein zu schaffen und Verantwortung
    einzufordern. Das kann die IT nicht allein."

    Die Diskussion macht deutlich, dass Technologie-Know-how längst mehr als
    Zusatzwissen ist. Für Neumann und Zeitlberger steht jedenfalls fest:
    Technologiekompetenz ist die Basis für nachhaltige Führung im digitalen
    Zeitalter.

    Ein Format mit Haltung

    "Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
    Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
    Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
    fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass
    (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/) , Senior Marketing Managerin bei
    Sopra Financial Technology.

    Jetzt reinhören

    Die neue Folge von Tech & Tacheles "Technologie ist Chefsache" ist ab sofort
    online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter:
    http://www.sopra-financial-technology.com/podcast

    Über den Podcast

    "Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
    Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
    Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
    Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
    https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

    Über Sopra Financial Technology:

    Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
    modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
    Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
    Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
    moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
    Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
    das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
    und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
    die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
    mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

    news aktuell
