Technologie ist Chefsache / Jetzt reinhören

Nürnberg (ots) - Führung verlangt mehr als Strategiepläne. Es geht um
Technologiekompetenz, Cybersicherheit und das Orchestrieren komplexer
Ökosysteme. Genau darüber diskutieren René Zeitlberger (Senior Manager Banking,
Sopra Steria) und Markus Neumann (CEO, Space and Lemon Innovations) in der
aktuellen Folge des Podcasts Tech & Tacheles von Sopra Financial Technology:
"Wer führt, wenn Technologie steuert?"
Technologie wird zunehmend zur Chefsache. Aktuelle Zahlen unterstreichen die
Dringlichkeit: Zwei Drittel der deutschen Führungskräfte befürchten, dass ihre
Kenntnisse im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht mehr ausreichen. 61
Prozent sehen fehlendes Wissen über generative KI sogar als Risiko für die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Die Ergebnisse einer Studie von Sopra
Steria und dem F.A.Z.-Institut bestätigen damit, was in vielen Unternehmen
bereits spürbar ist: Ohne Technologiekompetenz gibt es keine Führung.
Technologiekompetenz, Cybersicherheit und das Orchestrieren komplexer
Ökosysteme. Genau darüber diskutieren René Zeitlberger (Senior Manager Banking,
Sopra Steria) und Markus Neumann (CEO, Space and Lemon Innovations) in der
aktuellen Folge des Podcasts Tech & Tacheles von Sopra Financial Technology:
"Wer führt, wenn Technologie steuert?"
Technologie wird zunehmend zur Chefsache. Aktuelle Zahlen unterstreichen die
Dringlichkeit: Zwei Drittel der deutschen Führungskräfte befürchten, dass ihre
Kenntnisse im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht mehr ausreichen. 61
Prozent sehen fehlendes Wissen über generative KI sogar als Risiko für die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Die Ergebnisse einer Studie von Sopra
Steria und dem F.A.Z.-Institut bestätigen damit, was in vielen Unternehmen
bereits spürbar ist: Ohne Technologiekompetenz gibt es keine Führung.
"IT-Führung bedeutet heute: Ökosysteme orchestrieren" - mit dieser These startet
die Debatte in der aktuellen Podcastfolge um modernes Leadership in einer
zunehmend vernetzten Welt. Markus Neumann
(https://www.linkedin.com/in/markusbrln/) stimmt klar zu: "Technologie prägt
Führung heute mehr denn je. Das Bild vom Orchestrieren von Ökosystemen passt
perfekt - wie ein Orchester, in dem viele Stimmen zusammengeführt werden." René
Zeitlberger (https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-zeitlberger-9a9503/) setzt
einen weiteren Akzent: "Es geht um weit mehr als Technologie. Persönliche
Entscheidungswege, Befindlichkeiten und auch wirtschaftliche Aspekte prägen
Führung heute mindestens genauso."
Bewusstsein schaffen für Cyberrisiken
Beide Gäste betonen jedoch: Ohne technisches Verständnis ist moderne Führung
nicht möglich. "Das heißt nicht, dass jeder programmieren können muss. Aber jede
Führungskraft muss die richtigen Leute am Tisch haben, um Entscheidungen zu
treffen", so Neumann. Zeitlberger ergänzt: "Technologie ist essenziell, aber
Führung braucht auch wirtschaftliches Verständnis und Kommunikationsstärke - der
Mix macht's."
Besonders kontrovers diskutiert wird die Frage, ob Cybersicherheit ein IT-Thema
oder eine Führungsaufgabe ist. "Cybersecurity ist in erster Linie eine
Technologiefrage - ein Wettlauf zwischen Bedrohungen und der Reaktion der
Organisation", erklärt Zeitlberger. Neumann sieht die Verantwortung klar
breiter: "Die Risiken haben massiv zugenommen. Es ist Führungsaufgabe, die
Organisation mitzunehmen, Bewusstsein zu schaffen und Verantwortung
einzufordern. Das kann die IT nicht allein."
Die Diskussion macht deutlich, dass Technologie-Know-how längst mehr als
Zusatzwissen ist. Für Neumann und Zeitlberger steht jedenfalls fest:
Technologiekompetenz ist die Basis für nachhaltige Führung im digitalen
Zeitalter.
Ein Format mit Haltung
"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass
(https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/) , Senior Marketing Managerin bei
Sopra Financial Technology.
Jetzt reinhören
Die neue Folge von Tech & Tacheles "Technologie ist Chefsache" ist ab sofort
online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder unter:
http://www.sopra-financial-technology.com/podcast
Über den Podcast
"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast
Über Sopra Financial Technology:
Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.
Pressekontakt:
Sopra Financial Technology GmbH
Birgit Hass
Frankenstraße 146, 90461 Nürnberg
Telefon: +49 911 9291-0
E-Mail: mailto:communications@sopra-ft.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6104908
OTS: Sopra Financial Technology GmbH
